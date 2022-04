Domínguez: “No habrá aumento de retenciones por los próximos dos años”

El sector agropecuario atraviesa un momento crítico: intenta resolver cómo levantar la cosecha de soja y maíz pero al mismo tiempo comienza a planificar la campaña fina. El campo nunca frena pero su desarrollo depende inexorablemente de las medidas económicas que el Gobierno defina. El aumento de los precios internacionales de los granos tras el inicio de la guerra en Ucrania generó expectativas acerca de un mayor ingreso de divisas por exportaciones. Ante esta situación el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que “es necesario encontrar un mecanismo para distribuir la renta extraordinaria y se está buscando un mecanismo, sin tocar los derechos de exportación, que permita redistribuir las rentas”.

Las palabras de Guzmán generaron cierto escepticismo en el sector productivo, puesto que cuando se habla de “redistribuir la renta” en la mayoría de los casos se suele pensar en herramientas que afectan al productor, porque todo lo que se reparte se descuenta del precio de las materias primas.

Ante esta situación, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, reafirmó que “no habrá aumento de retenciones por los próximos dos años”. Lo hizo al participar de la inauguración del Centro de Desarrollo Tecnológico que la multinacional Basf construyó en la localidad bonaerense de Rojas.

“No se van a subir las retenciones” repitió Domínguez. Al ser consultado acerca de posibles nuevas medidas económicas, expresó que “el productor tiene que tener la tranquilidad de que no va a haber aumento de retenciones, tal como me comprometí desde el primer momento. El mundo necesita que superemos las 25 millones de toneladas de trigo, que sería un gran aporte al desafío humanitario que tenemos. Necesitamos trabajar con tranquilidad y dejar al productor afuera de estas discusiones que sólo generan incertidumbre. El productor argentino no es formador de precios”.

El ministro explicó que “es importante que toda la Argentina sepa que el que trabaja la tierra corre todos los riesgos, que el productor no captó los precios internacionales de la guerra porque vendió a precios anteriores al conflicto y además ahora debe pagar fertilizantes mas caros”. Las declaraciones dejan entrever que al no poder capturar los precios internacionales de la guerra, los productores no formarían parte de la “renta extraordinaria”.

Las diferencias en el Gobierno no son una novedad y quedan al descubierto cada vez que se necesita encontrar una solución a los problemas económicos. Mas allá de los argumentos de Domínguez, Guzmán se manifestó en contra de las retenciones, al contrario del Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quién en reiteradas ocasiones pidió aumentar los derechos de exportación para varios productos de la agroindustria.

Consultado sobre las distintas miradas sobre este tema en el Gobierno, Domínguez destacó que “no todos los funcionarios tienen que conocer lo que pasa con el productor, cómo se trabaja la tierra y quienes fueron los actores del cambio que la Argentina tiene con mayor producción. Entiendo que diferentes integrantes de la comunidad tengan opiniones libres sobre algo en particular, yo que estoy al frente de la cartera agrícola por pedido del Presidente ratifico lo que es una decisión política desde el primer día que asumimos: no se va a afectar al productor”.

* Para www.ambito.com