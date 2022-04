Juan Manuel Urtubey se alejó del Gobierno y piensa en «un peronismo diferente»

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, analizó el presente del país y la compleja situación económica. Además se refirió a la reunión que tuvo con políticos de otros partidos, en busca de un consenso y unión. El ex mandatario provincial calificó la actualidad de Argentina como «desopilante» por los problemas internos en el Gobierno nacional.

El histórico gobernador que tuvo Salta no quiso quedar fuera de las cuestiones políticas que aquejan al país. En ese contexto, Urtubey hizo una fuerte reflexión sobre el Gobierno y sus diferencias internas: «La vicepresidenta de la nación desconoce al Presidente y ahora plantea que está todo mal. Entonces el eje del Gobierno se encuentra quebrado porque hay ausencia de un proyecto ordenador», sostuvo en radio La Red 910.

El salteño explicó de qué manera podría solucionarse el grave problema inflacionario que padece Argentina: «Hay un problema estructural de raíz. Para que podamos derrotar a la inflación, necesitamos una economía que genere confianza. Se necesita mayor inversión para que genere mayor actividad económica y licúe el gasto público, que genera un déficit fiscal importante», argumentó.

«La otra forma de resolverlo es con ajuste. Sinceramente creo que Argentina no está para un ajuste. Me da la sensación que el Gobierno nacional tampoco iría por ese camino. Por eso da la imagen que no hay solución a corto plazo», subrayó Juan Manuel Urtubey. Al mismo tiempo afirmó que hay una gran falta de confianza en las instituciones y lo dejó en evidencia con la tensión que hay en el Poder Judicial con el Legislativo.

«Lo que pasa en el Consejo de la Magistratura no es un tema menor. Es compleja la situación del país y cada vez generamos más desconfianza», fundamentó el exgobernador. Urtubey insistió en la pérdida de respeto a las instituciones: «En Argentina parece que, en el sistema político, es más importante discutir el poder que cumplir con la ley. Eso es un problema», explicó.

En relación a la reunión que tuvo con representantes de otras fuerzas políticas, el exmandatario salteño volvió a reiterar la necesidad del diálogo con todo el arco político. «Diálogo tiene que haber con todos. Cuando digo todos es desde el Gobierno hasta Milei, pasando por Juntos por el Cambio. En Argentina parece que el diálogo hace abdicar posiciones políticas y no es así. Hay que discutir posiciones comunes«, concluyó.

Juan Manuel Urtubey fue muy concreto a la hora de expresarse sobre el 2023. Dentro de la polarización que hay en el país, pidió buscar un peronismo que sea sin kirchnerismo ni con el regreso de Macri: «Se necesita salir de esta historia de ir de fracaso en fracaso. La gente volvió al kirchnerismo porque había fracasado Macri. Ahora parecería que puede volver un gobierno que ya fracasó. Mi mirada como peronista es que debemos ofrecer un peronismo diferente a lo que hace este Gobierno», sentenció.

Con información de www.elintransigente.com