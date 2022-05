Perotti pide y reclama lo que en Santa Fe tampoco hace

Caso raro el de Omar Perotti si las hay. Ayer en Rosario agarró el microfono y se puso a hablar y reclamar como si él fuese el mejor de los ejemplos cuando en realidad es todo lo contrario. Mientras en Santa Fe retira pliegos de jueces por que no le lobran a sus amigos, reclama, y seguramente con muchísima razón, que la Nación haga lo mismo para combatir el narcotráfico en la provincia que gobierna y que es la más desastrosa del país, convertida literalmente en una cueva de delincuentes y narcotraficantes. Un auténtico Omar Perotti, incoherente y acomodaticio como todo en su carrera política...

LA NOTICIA

El gobernador Omar Perotti participó ayer del Encuentro Nacional de la Justicia Federal, ‘El juzgamiento del narcotráfico’, que se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde planteó “la necesidad de una mayor presencia federal. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la Nación no puede permitir que esto pase en su territorio, y ese territorio es la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario, y que el accionar requiere de la Nación con su plena presencia en el territorio”.

En tanto, la Corte Suprema de Justicia reclamó "decisión política" de parte del Estado para enfrentar al narcotráfico, en el marco de una jornada de deliberaciones con la presencia de ministros del máximo tribunal, entre ellos Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, jueces federales de todo el país, el procurador general de la Nación interino y dirigentes políticos.

Durante el encuentro, los funcionarios judiciales mostraron su preocupación por el avance del narcotráfico en Rosario en medio de una violencia desatada en las últimas semanas en esta ciudad santafesina y que pone en foco a la organización criminal "Los Monos".

Tras calificar la reunión como “muy positiva”, Perotti dijo que “en nuestra provincia, no hay dudas que el delito avanzó y avanzó mucho, y la única manera de combatirlo es no darle tregua. Que los jueces estén reunidos aquí y la presencia de la Corte en la ciudad de Rosario es un mensaje claro: que no se mira para otro lado”. Y sumó: “Estamos sintonizados en la misma lucha. Cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros empezamos diciendo que hay que cortar los vínculos del delito con el Estado. Seguimos avanzando, pero necesitamos de más fuerza. Esto no lo soluciona una sola persona, ni la provincia sola; esto es mucho más grande y estoy seguro qué lo vamos a vencer entre todos”.

En esa línea, subrayó: “La Nación no puede permitir que esto pase en su territorio, y tengo toda la voluntad de acabar con esta lacra que complica la vida a toda la buena gente, que genera miedo y quiere imponer el caos”. “Sin dudas que la detención de narcos poderosos tiene consecuencias, como las amenazas que se viralizaron en los últimos días, tratando de imponer temor. Es una forma de amedrentar, de generar miedo para mantenerse en la impunidad en la que vivían”, amplió el mandatario santafesino. Y remarcó: “No nos vamos a detener. La mayor parte de la fuerza policial lo tiene claro; son ellos que llevan adelante los allanamientos, las detenciones, y tienen la tarea de mejorar para cuidarnos mejor. Y si encontramos a alguien que se aparte de la buena senda, que favorezca alguna actividad narco, terminará compartiendo cárcel con exjefes policiales de épocas anteriores”.

“Quiero ser claro con esto -subrayó-: debemos estar todos del mismo lado. Saber, como dijo hoy el presidente de la Corte Suprema, de qué lado está cada uno. En esto, hay que estar del lado de la lucha contra estas lacras que lucran con la adicción de nuestros jóvenes y generan un mercado creciente”. En paralelo, aseguró que “debemos seguir trabajando junto a las organizaciones sociales, junto a los pastores, los curas, los sindicatos, los empresarios; es fundamental para que tengamos más oportunidades para enfrentar mejor e integralmente la lucha contra la inseguridad”.

Para cerrar, el gobernador manifestó que “necesitamos más jueces y más fiscales que actúen y que manden a la cárcel a los delincuentes. Necesitamos más dureza en las penas y aislamiento en las cárceles; de nada sirve si hay condena y después terminan gerenciando sus negocios desde la cárcel. Hay que endurecer los sistemas de control de la vinculación con el exterior. Esta situación en la provincia no da para mas".

Por su parte, Rosatti afirmó que "se debe generar inclusión social, cultura del trabajo y respeto al prójimo, si no el narcotráfico encuentra terreno fértil". "La decisión política es fundamental, tiene que ser expresada por los tres poderes. Un Estado cohesionado es fundamental, no se puede combatir el narcotráfico con un Estado desorganizado", agregó el también titular del Consejo de la Magistratura.

Las deliberaciones se llevaron adelante en medio de un fuerte operativo de seguridad que incluyó una inspección previa de una brigada de explosivos y al comenzar la charla Rosatti solicitó un minuto de silencio para el fiscal paraguayo especializado en crimen organizado Marcelo Pecci, asesinado el martes pasado en Colombia durante su luna de miel.

"La decisión política no debe limitarse a la etapa represiva del delito, es decir una vez que éste se ha consumado o cuando está consumándose; tampoco debe circunscribirse a la etapa previa o anticipatoria del crimen: todo ello es necesario, pero insuficiente", sostuvo, además, el titular de la Corte, en momentos en los que el máximo tribunal se ha convertido en blanco de duras críticas por parte de un sector del Frente de Todos, en especial, de referentes kirchneristas.

"La decisión política es fundamental en los tres poderes del Estado", insistió, y añadió: "Reclamamos también la cobertura de las vacantes existentes (en el Poder Judicial) con los magistrados más idóneos y comprometidos con los valores democráticos y con la defensa de la sociedad frente a las distintas manifestaciones del crimen organizado".

Para Rosatti, "no hay neutralidad posible" frente al tráfico de drogas. "La indiferencia no sólo ha propiciado el avance del narcotráfico; ha generado también desconfianza y desánimo en la sociedad en las instituciones que deben combatirlo", planteó.

"Quienes hoy vinimos a Rosario, invitados por los organizadores, no lo hicimos para sacarnos una foto. Vinimos a expresar, de cuerpo presente, nuestro compromiso con la sociedad en este tema tan delicado", manifestó Rosatti, durante una jornada de la que también tomaron parte el procurador general interino, Eduardo Casal; el intendente local, Pablo Javkin, los senadores nacionales Carolina Losada y Dionisio Scarpin, y el rector de la UNR, Franco Bartolacci, entre otros.

A su turno, Lorenzetti advirtió que "no hubo una política de Estado durante los últimos diez años" y eso "posibilitó el avance del narcotráfico". "Si lo hubiésemos frenado, se habría evitado lo que es también una tragedia social", agregó Lorenzetti, que dijo que "no hay grietas en el Poder judicial".

"El problema del narcotráfico creció y hay delitos conexos: sicarios, secuestros y extorsión; ha aumentado la peligrosidad del delito", dijo el ex titular de la Corte, que insistió en la ausencia de una "política de Estado" y su "ineficacia" para combatir al narcotráfico.

En esa línea, indicó: "Cómo puede ser que alguien va a la cárcel y sigue trabajando desde ahí. No logramos detener a alguien en su acción delictiva".

La jornada en Rosario se celebró apenas días después de una balacera a oficinas del Servicio Penitenciario local y de amenazas realizadas al 911 para que liberen al fundador de "Los Monos", Ariel Cantero, lo que generó mayor preocupación en torno al cónclave organizado por la Asociación de Jueces y Juezas Federales (AJUFE) en la ciudad de Rosario.

PRESENTES

Los principales disertantes fueron los ministros de Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenkrantz y Juan Carlos Maqueda; el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal; el presidente de la Asociación de Jueces Federales (Ajufe), Jorge Morán; y el secretario general de Ajufe, Ariel Lijo. También, participaron el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Con onformación de La Opinión