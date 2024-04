Carolina Losada: "En materia de seguridad y narcotráfico nunca es prudente cantar victoria"

Carolina Losada preside desde el jueves último la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico en el Senado Nacional. En diálogo con El Litoral, la legisladora santafesina repasó la situación en la ciudad de Rosario, de la que es oriunda y donde semanas atrás se vivieron hechos de suma gravedad en el marco del accionar de grupos narcos, con el asesinato de cuatro trabajadores además de una larga lista de amenazas. Pero además anticipó la impronta que quiere darle a ese espacio de trabajo: "Mi voluntad es acercar la política a la gente", dijo.



Muy crítica de la inacción de la comisión durante el 2023, señaló además en qué otras zonas o temas habría que poner el foco durante este período legislativo.

- ¿Cómo evaluás la situación actual en Rosario?

- En materia de seguridad y narcotráfico nunca es prudente cantar victoria porque no es un problema que se pueda arreglar, ni aún poniendo toda la decisión política, de un día para el otro; va a llevar tiempo. La situación va a ser mejor, primero, porque hay decisión política; segundo, porque están trabajando en conjunto el Poder Ejecutivo nacional, el provincial y los ejecutivos municipales. Eso es un montón porque hasta ahora no sucedía, sino más bien estaba todo descoordinado. Y creo que además va mejorando todo lo que tiene que ver con el engranaje de sumar equipos para enfrentar lo que está sucediendo.

Si además tomamos los números, comparando el primer trimestre del año pasado con el mismo período de 2024, los homicidios bajaron en un 50 por ciento.



Ahora, si me preguntan: "¿Eso quiere decir que se terminó con el tema?", respondo que por supuesto que no. Sería muy imprudente de mi parte decir algo así y también lo sería decir que es una batalla ganada. Es algo que se está trabajando y no es de un día para el otro, más allá de la necesidad que tenemos todos de que sea así para dejar de vivir con terror, de mirar para todos los costados antes de entrar a casa o con desconfianza cuando se cruza una moto o a otra persona. No nos podemos acostumbrar a vivir de esa manera.

¿Coincidís en que esta situación se encuadra en la figura de narcoterrorismo?

- Vengo hablando de narcoterrorismo desde la campaña de 2021 cuando fui elegida senadora nacional. Porque lo que tiene hoy este fenómeno es que se ha diversificado y no es solo el narcotráfico; es también el ejército de sicarios, son las amenazas constantes, las balaceras. Hoy, cuando se apunta a la población en general, lo que se está buscando es generar terror; entonces, es una forma de terrorismo.



- La comisión que presidís va a ser estratégica en el tratamiento de varios proyectos de ley que está anunciando el gobierno nacional a través de (la ministra Seguridad) Patricia Bullrich y (el ministro de Defensa) Luis Petri (ley Antimafia, de reincidencia y reiterancia, de Orden Público, creación del Registro de AND y modificación a la norma de Seguridad Interior). ¿Cómo creés que va a ser el trámite en el Senado, si bien van a ingresar para su tratamiento por Diputados?

- Lo primero que les dije a los senadores es que la comisión va a tener celeridad y va a trabajar mucho. En el año 2023 esa comisión, presidida por el kirchnerismo, no se reunió ni una sola vez. Eso está mostrando la importancia que le ha dado a la seguridad interior y al narcotráfico: cero. No solamente que los presupuestos en Santa Fe en el gobierno anterior no se ejecutaban, sino que el gobierno nacional conformó la comisión pero no actuaba.

Mientras tanto hemos mandado todos los proyectos, como el de emergencia en seguridad para Santa Fe y el de reiterancia, que no se trataban. Eso está mostrando a las claras que hay una diferencia. Ahora le quiero dar celeridad a la comisión para que los temas se resuelvan rápido. Y le quiero imprimir un punto de vista federal. Más allá de que el Senado es la casa federal, porque es el espacio de las provincias, tengo pensado y se los expresé a los senadores que estaban en la comisión, del bloque radical y de La Libertad Avanza, que me gustaría que la comisión se reúna también en las provincias. Por ejemplo, en Rosario o en la Triple Frontera para temas que tienen que ver con la comisión. Para eso habrá que coordinar agendas con los senadores, pero me parece importante porque no solamente quiero escuchar a los legisladores sino también a la gente.

A las comisiones vienen a exponer personas que hablan sobre temas en los que son expertas. Pero me gustaría escuchar también a quienes viven en un barrio y padecen los problemas. Quiero que la política se contacte con la gente, con la cara real de lo que estamos tratando. Porque cuando ves a una persona que te está contando su historia, no le vas a poder dar la espalda.

Soy periodista, empecé a trabajar en política para cambiar las cosas y me parece que es importante que la sociedad se involucre; la forma de hacerlo es que el Poder Legislativo se acerque a la gente.

- Desde esta perspectiva, ¿en qué otros temas y lugares tendría que poner el foco la comisión teniendo en cuenta que en materia de seguridad interior y narcotráfico no se puede hablar solo de Rosario?

- Mucho en la Triple Frontera que es un lugar que llama la atención del mundo. En nuestra misma provincia, en el límite con Córdoba, donde están, de un lado, San Francisco y, del otro, Frontera: son localidades chicas pero con un problema de narcotráfico tremendo. Hay mucho para hacer y no solo en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Córdoba es un lugar que tiene un problema de narcotráfico, que también está en Buenos Aires. Nosotros tenemos la violencia más exacerbada porque la han dejado hacer y ahora, cuando se le pone un freno y se ven acorralados, salen con este tipo de estrategias que son espantosas para toda la sociedad porque salen a matar en forma indiscriminada.

- ¿Acordás con los proyectos que estuvieron presentando Bullrich y Petri sobre seguridad?

- No los presentaron todavía, están trabajando en eso. De hecho a mi proyecto de reiterancia lo tiene Patricia también y creo que lo va a incorporar al del Ejecutivo, porque es importante como herramienta para la Justicia y para la sociedad con el objetivo de que se termine con la puerta giratoria. Precisamente, mi proyecto se llama "anti puerta giratoria", así que me parece que está buenísimo que el gobierno nacional lo tome y lo incorpore a su propio proyecto.

- ¿Y con respecto a la baja en la edad de imputabilidad?

- Se ha expuesto así porque es más fácil de comprender para la gente, pero realmente no es la baja en la edad de imputabilidad. Es una modificación en el Código Penal Juvenil. No se trata de que los chicos de 14 sean equiparados a los hombres de 25 ni que vayan todos a la misma población carcelaria, sino que cada uno va a tener el tratamiento para su edad. Un asesino de 18, de 25, de 40 o de 14 tienen trato diferente porque la Argentina suscribió pactos internacionales con rango constitucional. Entonces, tratar a una persona de 14 años como a una de 18 no es posible técnicamente para la Argentina, más allá de las cuestiones ideológicas.

Entonces, se lo puede llamar así para que se comprenda pero lo que necesita saber la gente es que el asesino del playero (un joven menor e 15 años, según se investiga) al otro día no esté en su casa haciendo las mismas cosas.

Con esta ley de la que, aclaro, no conozco los detalles, a priori entiendo que se van a tomar medidas que tengan que ver con un menor de hasta 16 años, porque a partir de esa edad tiene otro tratamiento.

- ¿Confiás en que la relación del Presidente Javier Milei con el Congreso Nacional cambie de manera que no se repitan destratos y expresiones ofensivas?

- Definitivamente, porque creo que el respeto a las instituciones hace que un país crezca en forma sostenida en el tiempo. Los grandes países, en el sentido de aquellos a los que les va bien y los que admira el Presidente, son los que tienen instituciones fuertes. Si vapuleamos constantemente a las instituciones, lo que hacemos es terminar siendo un país autocrático, y no hay ninguno que prospere y tenga una vida de libertad para los ciudadanos, o un país que no va a crecer. La Argentina es un país republicano y eso es algo que no ponemos en duda en ningún momento.

