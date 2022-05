El filoso mensaje que publicó la China Suárez: “Alejé de mí a personas que me hundían”

La China Suárez es una de las figuras mediáticas que más da que hablar por sus movimientos en las redes sociales. “Cuando empecé a quererme, me libré de lo que no era bueno para mí”, comenzó diciendo en un mensaje que publicó en las historias de su cuenta de Instagram.

Y continuó: “Alejé de mí a personas, comidas, situaciones y todo aquello que me hundía. Al principio lo llamé egoísmo pero ahora sé que es amor propio”. En las últimas horas, la actriz se hizo presente en el cumpleaños de Rusherking, con quien estuvo a los besos en la fiesta que se hizo después de los premios Martín Fierro 2022

Este viernes por la noche, el joven cantante, expareja de María Becerra, festejó su cumpleaños y allí se la pudo ver a la China Suárez. Sin embargo, en ninguna de las fotos aparecen juntos como en eventos anteriores que compartieron.

En las fotos que se compartieron por Instagram, se puede ver como el músico sopla las velitas junto a sus amigos. Durante ese tiempo, la cantante también compartió una foto en sus redes sociales en el mismo lugar. En ese momento, los fans de ambos comenzaron a indagar, ya que les llamó la atención algunos detalles que se veían en las imágenes, como que se podía ver la misma pared y espejo.

De todas formas, eso no fue todo. La China Suárez también dejo un sugerente mensaje en sus historias de dicha red social tras asistir al evento organizado por el círculo íntimo de Rusherking. El cual también compartió el joven artista.

“Amor”, se pudo leer en la foto que la ex de Benjamín Vicuña subió en las historias de su cuenta de Instagram, después de haber asistido al festejo del joven que habría conquistado su corazón. Hasta entonces, no confirmaron su relación aunque los rumores no dejan de circular.

Fuente: la100.cienradios.com