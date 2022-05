«Es una cuestión anecdótica»: Martín Lousteau opinó sobre la renuncia de Feletti

Martín Lousteau opinó sobre la renuncia de Roberto Feletti al Ministerio de Economía. El senador radical y representante de Juntos por el Cambio, aseguró que no modificará una renuncia a la actual gestión de Gobierno. Para el legislador paso a ser «una cuestión anecdótica«. También destacó la voluntad de Feletti de irse solo ya que «Guzmán no le pidió la renuncia«.

El ex embajador argentino en Estados Unidos expresó su visión luego de que el secrtario de Comercio, Feletti, presentase la renuncia en el Ministerio de Economía. Louteau, como conocedor de la materia, opinó al respecto: «Aunque Feletti haya renunciado el problema de la inflación sigue siendo el mismo«, justificó en Radio Mitre. Finalmente Guillermo Hang reemplazará al saliente secretario.

“No veo que haya ninguna discusión seria de cómo abordar el nivel de inflación que tenemos que ya es de otra magnitud que cuando venía a un ritmo de 2 o 3% mensual”, añadió uno de los líderes del radicalismo. En esa mima línea, Lousteau, confirmó que el Gobierno nacional no tiene ningún plan o idea para frenar el grave problema inflacionario que atraviesa el país.

Asimismo hizo una mención por el ministro de Economía a causa de la renuncia de Feletti. “No sé si Guzmán está empoderado o no. Yo no vi que le pidieran la renuncia a Feletti y que dijeran que vamos a combatir la inflación así y al que no le guste… Yo lo que veo es a un funcionario que renuncia porque no le gusta la política de precios”, concluyó.

El ya ex secretario de Comercio presentó su renuncia al cargo a través de una carta. La misiva que llegó a manos de Martín Guzmán decía que su dimisión tenía como objetivo “facilitar que el Ministerio de Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado”. Culminó el escrito asegurando que se «necesitan nuevos instrumentos».

Con información de www.elintransigente.com