La oposición presentó un proyecto para aumentar las penas por producción y tráfico de drogas

Referentes de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados que busca endurecer las penas de fabricación, venta, tráfico y suministro de la pasta base de cocaína, opioides, drogas de tipo anfetamínico, sustancias alucinógenas y sustancias que puedan derivarse. Además, incluye una modificación a la solicitud de intervención médica urgente por parte de la Justicia.

En la medida, mencionan que las “sustancias del grupo NBOme se comercializaban hasta el momento simulando la apariencia extrínseca del LSD, mientras que la metilona y la butilona se vendían simulando el aspecto del éxtasis, ya que resultaban más económicas, justamente porque no se encontraban fiscalizadas. Entre las sustancias recientemente incluidas se destacan algunas catinonas sintéticas, cannabinoides sintéticos, fenetilaminas y triptaminas. Sin bien entre las incorporadas predominan las sustancias de tipo sintético, no todas pertenecen a ese conjunto ya que se sumaron algunas de origen natural”.

“El agravamiento punitivo propuesto se fundamentó en la mayor lesión al bien jurídico protegido en la legislación especial, que es eminentemente a la salud pública”, propone el proyecto y asegura que afecta “la integridad psicofísica y la vida de los consumidores, siendo que quien trafica con estas sustancias está también lesionando la vida de los compradores al ser conscientes del peligro de muerte o gravísimo deterioro de la salud que su consumo implica”.

Además, incluye una modificación a la solicitud de intervención médica y/o de rehabilitación. “Si la persona que esta imputado o procesado judicial tuviera dependencia psíquica o física por el consumo de estupefacientes, el magistrado competente tendrá la atribución de requerir la intervención urgente de un establecimiento sanitario especialista en la materia, si hay riesgo de vida para la persona imputada o procesada o riesgo para terceros”, detalla.

“Hemos asistidos en estos días a una serie de casos que por consumo de diversas sustancias estupefacientes y/o psicotrópicas, han generado riesgos para los propios consumidores como para terceras personas”, explicó Gerardo Milman sobre los fundamentos del proyecto.

El proyecto impulsado por Milman lleva la firma, además, de los legisladores Graciela Ocaña, Pablo Torello, Karina Bachey, Hector Stefani y Alberto Asseff. Además, se da en medio de la jornada de reflexión y debate que se lleva adelante en el Senado al cumplirse 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones.

De hecho, la Cámara alta contó con el testimonio de la mamá de Chano Moreno Charpentier, quien relató la odisea que sufre cada vez que su hijo tiene recaídas producto de su adicción.

“Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas. Yo, lamentablemente todos saben lo que viví el año pasado, pero yo eso lo vivo hace 20 años. Mi hijo tiene 40 años y hace 20 años que sabemos que es adicto. Hace 20 años que damos esta batalla y que no tengo un sábado a la noche de paz, no puedo dormir con el teléfono apagado porque no sé qué va a pasar con mi hijo al día siguiente, porque no sé si cuando amanece va a estar vivo”, dijo Marina, la mamá de Chano, visiblemente emocionada en la charla de la que también participaron especialistas y legisladores.

Con información de www.infobae.com