Nati Jota recibió críticas por una frase: “No elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar”

Hace unos días, durante la charla que tenían en el podcast Nadie dice nada, Nati Jota lanzó una frase que despertó la polémica en la mesa del aire: “No elijo una amiga linda para ir a un lugar”.

Ahora, la influencer se volvió tendencia porque en las redes los usuarios salieron a criticar sus dichos, mientras el clip en la que se la escucha se hizo viral.

Así fue la frase de Nati Jota

El planteo en la conversación con los oyentes era el siguiente: “¿Qué decisiones tomaste que te hayas arrepentido?”.

La charla se derivó a la dinámica que cada uno de los integrantes del piso tenía en las redes y Flor Jazmín Peña sugirió que, a veces, puede ser que alguien puede no etiquetar a otro por ser más lindo.

“Re puede existir eso. Porque sabés que puede sumar seguidores. ¿Nunca te pasó de decir por qué no me etiquetó acá?”, le preguntó a Nico Occhiato.

Entonces, Nati Jota fue por más y lanzó: “La de no etiquetar no la hice, pero tal vez no elijo a mi amiga más linda para ir a un lugar que quiera”.

Inmediatamente, las reacciones de sus compañeros fueron entre la euforia y la sorpresa. “¡No, no, no! ¡Mentira!”, exclamó Occhiato. “¿Viste? Amo que lo admita”, agregó Peña. “No la voy a acompañar nunca más a ningún lado, por las dudas”, aportó Valentina Iúdica.

Luego, Nati Jota amplió el concepto. “Todos tenemos una amiga perrota, muy seductora, te diría casi calienta pij... A vos no te llevo”, sentenció.

Cómo fueron las críticas a Nati Jota en las redes

En las redes, una vez que se viralizó el contenido del clip, muchos usuarios salieron a criticar la frase de la conductora y Nati Jota se volvió Trending Topic desde el domingo.

“Nati Jota dijo que todas las minas incluso ella siempre tratan de elegir a una amiga más fea para salir así le dan bola a ella y no a la amiga, y los comentarios afirmando eso me dejaron claro que está lleno de amistades de m... y todas minas envidiosas y resentidas”, tuiteó @aldanapizzi.

“Una inseguridad enorme tenes que tener para ser tan f..”, escribió @ADelavega. “Pero encima lo dijo con tanta seguridad y convencida de que todas lo hacemos, no mami estás mal de la cabeza”, le respondió @aldanapizzi.

Fuente: TN