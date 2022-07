El Monza de Italia quiere a Mauro Icardi y contrataría a Wanda Nara para seducirlo

None

El equipo italiano Monza se mostró interesado en Mauro Icardi y podría llegar a hacer una oferta para quedarse con el delantero argentino, que tiene poco lugar en el PSG y que sería uno de los apuntados para dejar el equipo en este mercado de pases.

Según informan los medios italianos, la familia Berlusconi, propietaria de Monza, club recién ascendido a la Serie A, busca reforzarse con jugadores de renombre para el próximo torneo y de esta manera conseguir la permanencia

.Si bien todavía no hay conversaciones entre ambos equipos, desde la dirigencia del club italiano dejaron en claro que les interesaría contar con Icardi: “Sería una gran oportunidad tenerlo en Monza. Imagina qué historia si le marcase al Inter. Tal vez... Pero no me dejes ir más lejos”, señaló Pier Berlusoconi, hijo del magnate italiano y dueño del equipo.

Icardi, que tiene contrato con el Paris Saint Germain hasta 2024, sería uno de los transferibles para el club francés y no sería muy difícil acordar su salida. Es más, los italianos ya estarían en contacto con Wanda Nara para negociar los términos de un posible contrato, que la incluirían a ella como figura de la TV.

Un dato clave dentro de esta negociación podría ser el vínculo entre Pier Berlusconi, hijo del dueño del club, y vicepresidente de la cadena Mediaset, y Wanda Nara. El joven empresario fue quien contrató a la argentina para que sea su columnista, de 2018 a 2019, en los programas Tiki Taka y Gran Hermano VIP.

El salario de Icardi en PSG es cercano a los 10 millones de euros por temporada, un número que estaría muy lejos de las posibilidades del Monza. Por eso, una de las propuestas para que el delantero llegue al club es ofrecerle a su esposa Wanda un lugar en uno de los programas de televisión de Italia, a manera de compensación.

Tras un buen primer año en el PSG, el rosarino viene de disputar 30 partidos la pasada temporada, en los que marcó cinco goles (cuatro por Ligue 1 y uno por Copa de Francia).

El futbolista necesita relanzar su carrera para seguir con chances de ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022.

Fuente: TN