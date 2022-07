El plan de los padres de Shakira y Gerard Piqué para intentar reconciliar a sus hijos: “Lo que les haga feliz”

Tras la separación entre Shakira y Gerard Piqué, la colombiana quiere mudarse sola a Miami con sus hijos, Ante esto, los padres del futbolista y la madre de la cantante se unieron para lograr la reconciliación de sus hijos.

Aunque, Shakira no quiere saber nada con volver a estar en pareja con Gerard Piqué, los padres se reunieron en los últimos días para armar una estrategia de reconciliación y uno de los motivos es que los abuelos paternos no desean que se lleven a sus nietos a otro continente. Sin embargo, todavía no tuvieron resultados y están preocupados.

Montserrat Bernabéu y Joan Piqué vieron una nota televisiva con Nidia del Carmen Ripoll Torrado, la madre de la colombiana donde la escucharon decir su deseo de que todo vuelva a ser como antes: “Lógico. Si es lo que ellos quieren, lo que les haga feliz”, confesó.

Los papás del futbolista desean por todos los medios evitar que su ex nuera se mude a Miami con sus nietos Sasha y Milan. Pero, también están decepcionados con su hijo por la infidelidad y que además le advirtieron que no querían conocer a la amante, según informaron en el programa Chisme no like.

Después de todo, Piqué contó que le puso punto final a su amorío con una joven mesera, con la que fue descubierto en un bar . Al igual que sus padres, Gerard tampoco se da por vencido en recuperar a la colombiana que únicamente esta pensando en irse a Miami.

Tanto la extraña que hace días lo sorprendieron a la salida del entrenamiento del Barcelona escuchando una de las canciones de Shakira mientras manejaba. Uno de los hinchas registró el momento cuando estaba en el auto con la ventana un poco baja que se dejaba escuchar el hit “Inevitable” a todo volumen. Ante la viralización del video, algunos usuarios señalaron que podría tratarse de un video editado.

Fuente: la100.cienradios.com