Justin Timberlake arremetió contra Britney Spears y ella salió a cerrarle la boca

Justin Timberlake estuvo en boca de todos cuando tuvo un polémico comentario que fue directo para su ex novia, Britney Spears. Durante su actuación en el concierto One Night Only en el Irving Plaza de Nueva York, el cantante presentó su nuevo sencillo "Selfish" y se salió todo de control.

Al dirigirse al público, el ex integrante de *NSYNC declaró de manera llamativa: "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie".

Acto seguido, el cantante interpretó su éxito de 2002, "Cry Me a River", una canción que escribió tras su separación con Britney, abordando en la letra e incluso en el video la infidelidad que experimentó en ese momento.

Britney Spears salió a responderle a Justin Timberlake

Como era de esperarse, este comentario generó polémica en las redes sociales, entre ellos el de Britney Spears que rompió el silencio al dejar un comentario y donde salió a responderle con un comentario.

"Me dijeron que alguien estuvo hablando porquerías de mi en las calles!!! Quieres llevarlo a la corte o te irás a casa llorándole a tu mamá como hiciste la última vez??. No, lo siento", escribió a cantante estrella del pop en las redes sociales.

Cabe destacar que Britney Spears en sus memorias, "The Woman in Me", publicadas en octubre de 2023. En el libro, la artista reveló que experimentó un aborto mientras salía con Justin Timberlake, ya que él "no estaba contento" con el embarazo y "no quería ser padre".

Fuente: caras.perfil.com