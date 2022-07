ESCÁNDALO: Los chats sexuales de Alberto con una empleada pública

Agencia NOVA analizó la información meticulosamente y llegó a la conclusión de que nuevamente el mandatario tropezó con una nueva piedra, siendo infiel y atravesando ahora una situación embarazosa.

La señorita, conocida como Laly Belén (empleada de un organismo estatal de la provincia de Buenos Aires), comentó que Alberto Fernández previo a tener la cinta presidencial, recorría la ciudad de las diagonales para ir al domicilio de la joven, quien muy gentilmente, por estar apasionada de la política, le abría su puerta para dialogar.

El sitio Agencia NOVA reveló los chats de Alberto con Laly Belén

Pero, por las vueltas de la vida, Fernández asumió como Presidente de la Nación y rápidamente se olvidó de Belén, diciendo que no la conoce. Lo peor que puede hacer un hombre es negar como hizo Pedro con Jesús en tres ocasiones. En este caso, NOVA tuvo acceso a información exclusiva en donde el mandatario le prometió un montón de cosas a Belén e iba a su casa con la intención de tener relaciones con ella.

La indignación de Belén fue más grande que su ideología y militancia peronista, por esa razón insistió en ser reconocida por el Presidente, no para estar sentada al lado de él, sino que, para brindarle un apoyo y sostén en la Fundación que mantiene con las puertas abiertas en la ciudad de La Plata, en la zona de Arturo Seguí, para seguir colaborando con las personas en situación de calle.

Su dolor fue tanto que resaltó que “estoy indignada que una persona venga a mi casa, interesadamente queriendo salir conmigo, hoy no me conoce. Como no voy a tener su celular, tengo los mensajes por messenger, su celular y todo, soy una chica que sigue trabajando por y para el pueblo, pero me duele que haga que no me conozca”.

En los momentos de los chats eróticos que en breve podrían ser revelados por este medio, Fernández estaba en pareja con quien hoy es la madre de su flamante hijo. Recordemos que es una práctica habitual del Presidente, chatear con señoritas por todas las redes sociales hasta altas horas de la madrugada, con el fin de llevarlas a la cama pero una vez que logra su objetivo, se desentiende completamente de sus promesas.

Otro escándalo para Alberto, lo acusan de ofrecer trabajo a cambio de sexo

Por último, cabe informar que la víctima platense de Fernández tiene miedo de mostrar los chats eróticos, ya que al momento de comunicarse con ese medio, descubrió que su celular estaba intervenido por servicios de inteligencia estatal, quienes le advirtieron mediante amenazas, que cese de comentar el hecho ante los periodistas.

*Fuente: Agencia NOVA