Mauricio Macri y un contundente mensaje: "Esto en el 23 se acaba"

El ex presidente Mauricio Macri volvió a mostrar en público sus aspiraciones de retomar el poder en 2023 y esta vez utilizó para expresar ese deseo una protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ante la municipalidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, que terminó en disturbios.

Trabajadores de la entidad gremial se acercaron a la puerta del edificio gubernamental pare reclamar la devolución del 7 de junio, día que decidieron un paro para pedir mejoras salariales y que fue descontado por el municipio.

Fue en ese momento que se registraron corridas, la rotura de puertas y ventanas de la casa municipal y enfrentamientos entre los manifestantes y un grupo de hombres enviados por el intendente Néstor Grindetti, según denunció en horas de la tarde el Sindicato de Trabajadores Municipales.

El jefe comunal se manifestó a través de sus redes sociales y señaló que los disturbios fueron ocasionados por "un grupo de inadaptados que el único propósito que tienen no es discutir paritarias si no, romper todo y joderle la vida a los demás".

"A mí no me van a mover un centímetro de esta manera. Podemos dialogar todo lo que haga falta, pero no se olviden que estoy acá para que los vecinos de Lanús reciban un servicio acorde al que merecen. A mi no me van a llevar a las patadas", fijó Grindettí.

Esta última publicación del hilo fue respondida por Macri, quien sentenció: "Esto en el 23, se acaba".

Macri visitó la ExpoRural y destacó al campo

En una recorrida por la ExpoAgro 2022, en el predio ferial de Palermo, el ex primer mandatario aseguró que se "está viviendo un tiempo muy difícil" y que "el futuro es con el campo, no contra el campo".

"Sé de la angustia y la preocupación de todos, pero como les dije nada bueno iba a pasar con un Gobierno que no tenía plan, que no tenía rumbo", sostuvo.

En ese mismo predio compartió un almuerzo con la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió y otros dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) más autoridades de la Sociedad Rural (SRA) y empresarios agropecuarios

Con información de www.ambito.com