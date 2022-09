Nueva grieta: La Cámpora responsabiliza a Aníbal Fernández por el atentado a Cristina Kirchner

El atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner desató una nueva interna dentro del Frente de Todos, puesto que el kirchnerismo responsabiliza directamente al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por el hecho que puso en peligro la vida de la expresidenta.

Días después del intento de asesinato contra Kirchner en Recoleta, Fernández puso a disposición su renuncia, pero el presidente Alberto Fernández aún no la ha aceptado. Por esto mismo, a diez días del atentado, algunos referentes de La Cámpora volvieron a apuntar contra el titular de la cartera de seguridad.

En un diálogo con Radio Mitre, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, culpó a su compañero del gabinete y aseguró: “Para analizar si el operativo falló o no, él único que tiene la información es él. Él lo planificó”.

En ese sentido, la senadora nacional y referente kirchnerista Juliana Di Tullio afirmó, en una entrevista a AM 750, que el operativo de seguridad “no alcanzó” y recalcó que sus consideraciones parten desde una postura “objetiva”.

“Yo le tengo mucho cariño y respeto a Aníbal, pero no alcanzó”, enfatizó Di Tullio. De esta manera, analizó: “Evidentemente hay que reforzar. No la custodia personal, porque llega con la vicepresidenta, sino los alrededores”. De igual forma, la senadora nacional sostuvo que “el pueblo argentino es el que cuida a Cristina”. “Eso no lo voy a cambiar como una certeza total”, indicó.

La palabra de Aníbal Fernández tras el atentado

Aníbal Fernández, por su parte, alegó que “los protocolos se han cumplido” y que los custodios “actuaron como corresponde”. Sin embargo, aseguró que la situación será analizada como corresponde.

De igual forma, el pasado viernes 9 de septiembre aseguró que existe una necesidad de “revisar” la custodia de la vicepresidenta, por lo que confirmó que la Policía Federal realizará “trabajos particulares” por parte de la Policía Federal, de acuerdo con sus declaraciones a Radio Mitre.

Con respecto a Kirchner, Fernández consideró que “Cristina no es una persona de miedo, es una persona que tiene que conciliar su vocación de estar en contacto con el pueblo, con un mínimo de cuidado”.

