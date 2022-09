Ucrania acusa a Rusia de bombardear infraestructuras clave en represalia por el avance

Varias infraestructuras clave para la distribución de electricidad y agua corriente en el este de Ucrania fueron bombardeadas al caer la noche del domingo. El Gobierno de Kiev no tardó en acusar a Moscú del apagón que ha afectado a varias regiones y de llevar a cabo ataques como represalia por las posiciones que ha perdido en los últimos días en el campo de batalla. Esos ataques se producen después de la retirada de las fuerzas rusas del noreste de Ucrania mientras las tropas locales prosiguen la más importante contraofensiva en el frente de los combates en seis meses y recuperan de manos rusas, solo en el último día, otras 20 localidades, según el Estado Mayor ucranio. En los lugares bombardeados por Rusia “no hay instalaciones militares. El objetivo es privar a la gente de la luz y calefacción”, denunció el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, en su cuenta de Twitter. Este lunes, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que sus fuerzas están llevando a cabo ataques aéreos en la región de Járkov, informó la agencia de noticias estatal rusa RIA.

Los bombardeos han tenido lugar, no solo en Járkov, sino también en otras dos regiones orientales: Zaporiyia y Dnipró. En Járkov, la estación eléctrica número cinco del suburbio de Podvirky, al suroeste de la capital regional homónima, resultó muy dañada. La urbe trataba este lunes de recuperar la normalidad al amanecer del día 201 desde que Rusia invadió Ucrania, pero a primera hora de la mañana el suministro eléctrico no se había restablecido en el 20% de la ciudad, según informaron las autoridades locales en la red social Telegram. Járkov, segunda ciudad en población del país, contaba con millón y medio de habitantes hasta que comenzó la invasión y es escenario de ataques casi a diario. En barrios como Nemyshlianskiy hay casas que ahora mismo disponen de luz pero no de agua corriente, han confirmado los vecinos al enviado especial de EL PAÍS. Algunos habitantes se toman con filosofía y casi como una anécdota el haber tenido que empezar la semana a oscuras en casa y sin poder ducharse.

Mientras, Ukrzaliznytsia, la compañía nacional de ferrocarriles y principal empleador del país con 230.000 trabajadores, canta victoria en sus redes sociales porque ha logrado mantener las principales conexiones sin apenas retrasos en los trenes.

Ucrania ha confirmado este lunes que la contraofensiva de sus tropas continúa. De acuerdo con el Estado Mayor de Kiev, sus fuerzas han recuperado 20 pueblos y aldeas de manos rusas solo en el último día. “Se están tomando bajo control total y aplicando medidas de estabilización [en esas localidades]”, informó el mando militar ucranio. Con esas 20 localidades reconquistadas, ya son medio centenar los pueblos o aldeas arrebatados desde principios de septiembre al control de Rusia en el sureste de la provincia de Járkov, de acuerdo con los datos proporcionados por Kiev. Entre esas plazas que en los últimos meses estaban en manos de Moscú, hay algunos puntos estratégicos para la logística de las tropas invasoras, como Izium o Kupiansk.

Flores y abrazos

Las autoridades locales, los vecinos y los propios militares van grabando vídeos de las localidades que van liberando del invasor. Se ve a los ciudadanos, que en muchos casos han vivido más de seis meses bajo las tropas rusas, dando la bienvenida hasta con ramos de flores, besos y abrazos a los soldados. Con la zona cerrada al paso de los reporteros, esa es en gran medida la única muestra que hay hasta el momento del avance sobre el terreno del Ejército ucranio.

La región de Járkov, en el noreste, es estos días la punta de lanza desde la que las tropas locales lanzaron a primeros de septiembre la mayor contraofensiva en el campo de batalla en lo que va de guerra. Un funcionario del Kremlin que supuestamente desarrolla sus funciones en esta región ha reconocido que el número de soldados ucranios supera en la actualidad en ocho veces a los rusos y los milicianos prorrusos, informa la agencia Reuters. En declaraciones al canal de televisión estatal ruso Rossiya-24, este funcionario, Vitaly Ganchev, explicó, además, que unos 5.000 civiles habían sido evacuados hacia el lado ruso de la frontera después de que las autoridades de Moscú pidieran a los ciudadanos de las zonas que Kiev iba liberando que se fueran de Ucrania.

El domingo, el Ministerio de Defensa ruso publicó un mapa que mostraba cómo sus fuerzas se habían retirado de casi toda la región de Járkov. La víspera, esa misma institución había asegurado que el repliegue de sus militares formaba parte de su plan. “Para lograr los objetivos de la operación militar especial para la liberación de Donbás, se tomó la decisión de reagrupar las tropas rusas desplegadas en Balakleya e Izium para intensificar los esfuerzos en la dirección de Donetsk”, afirmó su portavoz, Ígor Konashenkov, que calificó la retirada como “medidas de distracción”.

