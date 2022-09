El incómodo motivo por el que Camila Homs dejó plantada a Mirtha Legrand: “Emociones encontradas”

Finalmente el próximo 17 de septiembre Mirtha Legrand hará su regreso a la televisión y Camila Homs se convierte en la segunda baja para la reina de los almuerzos.

En Socios del Espectáculo explicaron el incómodo motivo por el cual la ex pareja de Rodrigo de Paul dejó plantada a nada más y nada menos que a la mismísima Mirtha Legrand.

“El detalle de la invitación a Camila Homs es verdad. Sucedió, pero después de que se conoció el resultado del ADN positivo de la hermana, ella prefirió evitar por ahora exponerse”, explicaron.

“Todavía no la conoció, imagínate si va a estar hablando de ella”, comentó la panelista Luli Fernández, recordando que recientemente se conoció la noticia de que la modelo tenía una hermana por parte de su padre.

En el mismo programa se dio la impactante noticia que dejó a Homs fuera del programa de Mirtha Legrand: “Me mandaron el resultado hace una hora aproximadamente por mail, así que ahora voy a asumir la responsabilidad de ejercer como padre. Son emociones cruzadas, acá en casa la familia estamos todos contentos”.

“Con Cami todavía no hablé personalmente, si tocamos el tema en otro momento cuando estaba en otro punto. Es un día muy especial porque para colmo es el cumpleaños de mi hijo Juan Cruz. Ahora quiero ir a Buenos Aires o que ella (por Chiara) venga para acá para reencontrarnos porque mis hermanas también la quieren conocer”, explicaron los conductores.

La madre de Chiara, hermana de Camila Homs, habló recientemente: “Cuando el ADN con el otro hombre dio negativo, Horacio me dijo que no hacía falta. No me olvido más: él estaba en Avellaneda, fuimos a una casa bastante humilde, él se sentó, la agarró y me dijo: ‘No la puedo negar es mi hija’”.

Por su parte, Chiara dijo: “Mi mamá me dijo a los 7 años qué había pasado. El padre de mi hermana me reconoció. Desde los 12 años sabía que mi papá era Horacio”.

Fuente: la100.cienradios.com