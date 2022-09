"Perotti no defiende la salud de los santafesinos y las santafesinas", dijo Clara García

En un encuentro del que participaron autoridades y legisladores nacionales, provinciales y municipales, referentes de distintos espacios políticos, economistas, integrantes de colegios profesionales, vecinos y vecinas de la ciudad y la región, la diputada socialista Clara García se refirió a la situación ambiental que atraviesa la provincia de Santa Fe en relación a las quemas y los incendios en las islas del delta del Paraná.

“Estamos frente a un ecocidio en el que miles de hectáreas están perdiendo su vegetación y su fauna, y las quemas están generando un terrible humo tóxico que estamos respirando miles de santafesinos y santafesinas. Y hay neumonólogos que asemejan lo que estamos aspirando con estar fumando 24 horas seguidas. Frente a ello vemos que el gobernador Omar Perotti no defiende nuestra salud”, expresó la legisladora en el marco del foro denominado “Diálogos sobre ambiente, comunidad y desarrollo: los desafíos de la política”, que se realizó este viernes en la ciudad de Santa Fe.

En este sentido indicó que “no se entiende cómo no es más fuerte el reclamo frente a la provincia de Entre Ríos, donde están ocurriendo los incendios, como también frente a la Nación, que tiene una actitud de displicencia hacia la vida de los santafesinos. Es una lástima que los intendentes y presidentes comunales hayan tenido que ir literalmente al Obelisco para que se los escuche”.

Sobre el accionar del Gobierno nacional, particularmente del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Juan Cabandié, Clara García expresó: “Está haciendo poco y es poco respetuoso. Después de casi tres años tendría que tener la responsabilidad de haber estudiado el tema y de haberse involucrado. Hay periodistas de investigación que tienen más información que la propia justicia federal”. A su criterio “no está actuando”, y no se está ejerciendo la prevención.

Por último, en relación a la realidad política, la diputada expresó que “el socialismo está muy activo en foros, debates y diálogos, que ha sido parte de nuestra historia y nuestra tradición”. En tanto destacó que “los intendentes de Santa Fe, Emilio Jaton, y de Rosario, Pablo Javckin, son muy afines a nuestro espacio político y este es el lugar que elegimos para fortalecernos”. Sobre la presencia de Mario Barletta y Dionisio Scarpin, comentó: “Hemos compartido camino y entendemos que con quien se debe dialogar es con quien tiene una expectativa de provincia similar. El límite es cuando hay una propuesta que no es democrática, que no es transparente, violenta en sus maneras, y no aspita a una provincia progresista. En la manera que encontremos un punto en común en esto, nos van a encontrar juntos”, concluyó.

Un daño irreversible

Otro de los presentes en el encuentro fue el ex gobernador Antonio Bonfatti, quien también se refirió a la situación ambiental que vive la provincia de Santa Fe. “Parece que si no se está en Buenos Aires no se toma conciencia de las cosas. Se está sufriendo tremendamente, y se está produciendo un daño irreversible del que va a costar muchísimos años para poder recuperarse”.

En cuanto al encuentro que reunió a referentes de distintos espacios políticos, Bonfatti indicó “No creo en el frente de frentes, pero sí en un proyecto y una propuesta”. En este sentido añadió que “cuando uno hace una propuesta también tiene que decir cómo la va a llevar adelante. Es decir ponerse de acuerdo en cuál va a ser la salud, la educación, la economía, la ciencia y la tecnología y los derechos de la gente, y en función de ese proyecto, se sumarán los que estén de acuerdo con el proyecto”.

Fuente: Aire de Santa Fe