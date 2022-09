Wanda Nara dejó a Mauro Icardi, le echo el ojo a un futbolista de Boca y explotó todo

Durante el jueves a la tarde, Wanda Nara confirmó que su relación con Mauro Icardi llegó a su fin luego de nueve años juntos. Tras la noticia, empezaron a surgir rumores de romance de la empresaria con otras personalidades. Una de ellas fue el cantante L-gante con quien se lo vio en el famoso boliche de Meme Bouquet charlando y muy juntos. Sin embargo, no fue el único cerca de la empresaria ya que a través de LAM, revelaron que aparecieron nuevas pruebas de un presunto encuentro entre un reconocido jugador de Boca Juniors.

“Estaba el jugador de Boca, Martin Payero, se los vio charlando pero nada más. Tiene 23 años”, contó Pía Shaw en LAM. Agregando al contenido de su compañera, Yanina Latorre reveló que un hombre la contactó para brindarle información sobre el tema: “Hace un mes tengo un señor, que no lo conozco ni nada, que un día buscó mi teléfono y me dijo si me podía llamar y que me quiere vender una información que yo no voy a pagar que es Wanda que sale con un jugador”, contó la panelista haciendo comillas.

Frente a lo que cuenta Latorre, tanto Ángel de Brito como algunas de sus compañeras tampoco creyeron la noticia de Wanda y Payero: “Me llegó lo mismo, me la ofreció a mi también”, le avisó Estefanía Berardi. “Yo no le creo”, acotó el conductor.

“Si queres intenta venderla”, siguió Yanina contando de su diálogo con la supuesta fuente.

Más allá de todo, la información no fue creída por nadie del piso. Además, en el mismo programa reavivaron los rumores de la empresaria con el cantante de cumbia 420, L-gante que se los vio muy cerca en el mismo boliche porteño y frente a eso, la rubia no salió a desmentirlos por ningún medio de comunicación o red social.

Fuente: la100.cienradios.com