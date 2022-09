Patricia Bullrich rechazó un diálogo con el kirchnerismo porque «busca una cláusula para la impunidad de CFK»

Patricia Bullrich opinó sobre un posible diálogo con el oficialismo y vislumbró intereses por parte del kirchnerismo. En estos días se debate la chance que haya un acercamiento entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, sin embargo la presidenta del PRO desestimó la posibilidad. Acusó al ala dura del oficialismo de imponer «algún tipo de cláusula» para la impunidad de Cristina Kirchner.

La exfuncionaria del macrismo marcó que sería inoportuno entablar conversaciones con la coalición gobernante. En su análisis observó que el kirchnerismo ofrece dialogo con intereses ocultos: «Es posible que ellos quieran, en el diálogo, poner algún tipo de cláusula», indicó. Cuando se refirió a las condiciones aseguró que tendrían que ver con un presunto pacto para evitar la condena de la vicepresidenta.

En ese sentido dio su parecer sobre la defensa de la ex Presidenta en el alegato del día viernes: «Es un escalón más en la escalera que ha recorrido desde el día en que decidió presentarse como vicepresidenta, porque no le daba para ser Presidenta, y comenzar una campaña con el único objetivo de que todas sus causas terminasen siendo de carácter político, producto de la `persecución política´ y no de su acción de gobierno«, aseveró en declaraciones radiales.

Por otro lado habló sobre la coalición a la que pertenece y cómo debería prepararse para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales: «La Argentina necesita imperiosamente salir de esta crisis y por eso nosotros tenemos que cuidar mucho que en Juntos por el Cambio lleguemos todos juntos, con toda la potencia y toda la fuerza para corregir esto, porque se nos muere la Argentina», señaló.

Como cierre, Patricia Bullrich, expresó su punto de vista sobre la quita de las elecciones primarias que propone el Frente de Todos: «Vamos a hacer todo lo posible para que no cambien las reglas de juego. quieren verticalidad en su partido y que nuestra coalición, que es democrática, no tenga forma de resolución de sus conflictos. Serán internas abiertas, será de la forma que sea, pero lo vamos a resolver«, sentenció.

