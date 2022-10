«Nuestro adversario es el kirchnerismo»: Diego Santilli se mostró en desacuerdo con los dichos de Facundo Manes

Diego Santilli fue otro de los dirigentes de Juntos por el Cambio que dio su punto de vista sobre las críticas de Facundo Manes a Mauricio Macri. El diputado por la provincia de Buenos Aires aseguró no estar de acuerdo con las afirmaciones del neurocientífico y que debe reinar la paz en la coalición. Por otro lado atacó al Gobierno por la falta de atención a los problemas más importantes del país.

El ex vicejefe de Gobierno porteño se expresó en contra a las declaraciones de Facundo Manes sobre el ex Presidente, acusándolo de hacer «populismo institucional»: «Definitivamente la oposición tiene diversidad, pero yo no comparto con lo que dijo Facundo Manes porque si hay algo que ha hecho Mauricio Macri fue ponerle un freno al populismo«, indicó en LN+.

También reprochó que su colega en la Cámara Baja del Congreso haya comparado a Mauricio Macri con Cristina Kirchner: «Son dos cosas totalmente distintas, dos personas totalmente distintas. Uno cree en el adoctrinamiento o en los planes y otro cree en el sector privado pujante», señaló mostrando su total oposición a la opinión de su compañero.

«Cuando los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Nosotros tenemos un adversario que es el kirchnerismo al que le tenemos que ganar. En 2021 tuve competencia con Manes y fue una buena competencia. Así vencimos al kirchnerismo«, aseveró el legislador nacional de Juntos por el Cambio y posible precandidato a la gobernación de la Provincia.

Por último se atrevió a dar una perspectiva de la actual gestión del Gobierno nacional. «Claramente hay un desgobierno porque todo lo que vos escuchas no tiene nada que ver con los problemas que tiene la gente. Hay problema de inflación galopante. Hay un problemas de inseguridad galopante, grave», sentenció el exministro de Seguridad de la Ciudad.

* Para www.elintransigente.com