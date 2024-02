Táctica Maximiliano Pullaro: desensillar hasta que aclare

En los planes originales del oficialismo local, la relación con el gobierno nacional iba a ser otra. No fácil, pero con puntos de encuentro, con algunos entendimientos y sobre todo, con algún grado de previsibilidad. Ni el gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro ni su equipo se esperaban un embate del presidente Javier Milei con daños colaterales más fuertes incluso que los que impactan en opositores acérrimos como el bonaerense Axel Kicillof. Ante este escenario, y tras una primera semana de febrero de furia, con la quita de subsidios al transporte y el retiro del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), la estrategia del santafesino cambió.

Pullaro se reposicionó, salió de la primera plana nacional, sacó su cabeza de Buenos Aires y retomó la centralidad de la agenda con temas locales. Se resguardó en su territorio y volvió sobre el temario con el que ganó las elecciones: Seguridad y Producción. Y es que la hoja de ruta con Nación se desdibujó, con un gobierno nacional que no termina de desentrañar cómo funciona el sistema político, poco amigo del diálogo y que reacciona a prueba y error.

El cambio de estrategia del santafesino marcó diferencias con la que sostuvo el cordobés Martín Llaryora. Ambos se movieron a la par en la disputa federal, pero esta semana, mientras Pullaro disipó la trascendencia del conflicto con Casa Rosada, Llaryora quedó apuntado por el fuego mileista en la batalla entre las provincias y el gobierno nacional. El cordobés le exigió al presidente un pedido de disculpas por haberlo acusado de traición y el jefe de Estado lo mandó a terapia.



La paritaria

Ante este escenario, Pullaro se replegó sobre su temario y junta fuerzas adelantándose a lo que se viene. El martes próximo, se concretará un capitulo clave para la gestión: a una semana del inicio de clases, previstas para el 26 de febrero, aparece el tramo final de las negociaciones paritarias con los sindicatos docentes, públicos y privados y se esperaba un áspero debate por los pedidos de recomposición del salario. Se espera que ese día se presente una oferta formal, pero será difícil que el impacto de la motosierra no complique la paritaria docente en la víspera del inicio del ciclo lectivo.

Como contó Letra P, el mandatario santafesino no concederá más de lo que tiene en caja y es poco probable que repita los aumentos por cláusula gatillo que regía hasta 2023. La ecuación se centrará en los recursos disponibles y no en el índice de inflación. Pero en el sprint final los gremios meten presión y la muestra la dieron esta última semana los conflictos entre los municipios y los gremios que nuclean a sus trabajadores.

En Rosario, por ejemplo, el intendente Pablo Javkin tuvo que intervenir personalmente en las negociaciones durante el feriado de carnaval para destrabar el conflicto y concedió un aumento varios puntos por encima del número inicial, en un acuerdo que abarca apenas los dos primeros meses del año.

El acuerdo estipula un 32 por ciento de aumento, un 20 por ciento desde el 1° de enero y otro 12 desde el 1° de febrero, más una suma fija de 20 mil pesos por hijo de ayuda escolar. En la capital provincial, el intendente Juan Pablo Poletti cerró un 33 por ciento de aumento, que se pagará en dos tramos, el 20 por ciento este mes y el 13 por ciento restante en febrero.

En estos dos meses de gestión, Pullaro probó sostener su relación con Milei con distintas maniobras: trató con espaldarazos, como cuando fue uno de los primeros mandatarios en apoyar el retiro del capítulo fiscal del megaproyecto, y también sostuvo la pulseada con un federalismo acérrimo para enfrentar el poder central. Pero el jefe de La Libertad Avanza resulta indescifrable. Tanto así, que esta semana el diputado radical Dionisio Scarpín, disparó en una entrevista con Radio Eme una frase que ilustra los ánimos en la Bota: “Voté a un loco y cuando eso ocurre estás sometido a sus locuras”.

con informacion de Letra P.