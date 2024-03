Para Amsafé la intención del gobierno es "embarrar la cancha para instalar el presentismo"

El titular de Amsafé, Rodrigo Alonso, señaló este viernes que con el informe sobre ausentismo en la docencia provincial que presentó este jueves el Ministerio de Educación "pretende estigmatizar a los docentes" y dijo que si bien es una obligación del Estado controlar esta situación con esta publicación "se busca embarrar la cancha y pagar el aumento a los docentes instalando el presentismo".

Alonso le respondió a los resultados del relevamiento realizado por el gobierno provincial que revela, entre otros aspectos, que en 2023 el costo del ausentismo equivalió a dos meses completos de masas salariales del sector, estimado en unos $100.000 millones. Y que en los últimos cuatro años el ausentismo se incrementó un 10% y hoy se ubica en el 25,3%, lo que implica el doble y en algunos casos el triple de los índices de otras jurisdicciones provinciales.

Entre otros aspectos, y al referirse a las licencias solicitadas para el cuidado de familiares enfermos se otorgaron en 2023 a los docentes santafesinos casi 18.000 días por cuidado de suegros; un total de 11.300 días por cuidados de tíos; y por sobrinos y otros parentescos, unos 3.000 días.



Este viernes, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Alonso fue consultado sobre el informe sobre ausentismo docente presentado por el gobierno santafesino pero aclaró que "es una obligación del Estado controlar y debe hacerlo, pero el hecho de sacar licencias es un derecho del docente".

Además, enfatizó "Pretenden estigmatizar al docente, embarra la cancha. El gobierno quiere preparar el terreno para instalar un castigo a los docentes, instalar el presentismo como se hace en otras provincias".

Consultado sobre si hay excesos con el tema de las licencias docentes, Alonso explicó: "Hay 70.000 trabajadores docentes. Por consiguiente un porcentaje ínfimo de trabajadores pidió en algún momento del año un día para poder atender a un familiar".

También explicó que las licencias docentes "no se sacan porque sí, hay que presentar toda una documental". Y añadió: Lo que me parece es que este informe del gobierno busca estigmatizar al docente" y recordó que desde el 4 de enero último el gobierno quiere discutir el ausentismo docente: "Nosotros planteamos que eso debe hacerse en la mesa paritaria junto a las condiciones de trabajo. Pero desde entonces no tuvimos ninguna reunión más".

"Hay que controlar, pero ¿por qué no se discute eso en el ámbito paritario? Porque el gobierno quiere decir que los docentes faltan", señaló el dirigente gremial santafesino

Alonso dio una lista de motivos por los cuales los docentes solicitan licencias: "En muchos casos están cubriendo tramos directivos, dejan sus cargos de base vacantes y los cubre un reemplazante. Otro motivo de ausencias es por maternidad, licencias por enfermedad. Y hay que controlarlas. Pero cuando se pide esa licencia por enfermedad hay que presentar un certificado médico estampillado y cargarlo al sistema, entregarlo a la escuela. Eso, que es una cuestión administrativa normal, el gobierno la publica con otra intención, que es pagar el aumento a los docentes instalando el presentismo".

