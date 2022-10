Eduardo Belliboni: «A los comedores populares hay que llevarles comida y no polenta todos los días»

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, criticó duramente al Gobierno nacional y pidió que haya más comida y menos polenta en los comedores populares. Por otro lado, atacó a la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, por la pésima política que propuso con la «Mesa del Hambre» en 2020, que fracasó estrepitosamente.

«Estuvo un año y dos meses Juan Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social. Yo creo que no fracasan los ministros, fracasan las políticas y después los ministros son fusibles ¿Dónde quedó esos 200.000 puestos de trabajo que decía Sergio Massa que se creaban casi inmediatamente con la creación del programa Puente al Trabajo? Es falso. No se generó ningún puesto de trabajo porque el problema es la inflación que se come los ingresos y eso termina reventando un ministro», comentó Belliboni en Radio 10.

«Massa ha pisado todos los presupuestos y no solo el de Desarrollo Social. Hubo conflictos con los docentes, con los trabajadores del Garrahan, con los trabajadores que hacen de prestadores para personas con discapacidad… Hay un ajuste muy fuerte que estamos pagando los trabajadores y Victoria Tolosa Paz asume en ese cuadro», indicó el dirigente social.

«Tengamos acuerdos mínimos: no se puede tocar a la gente que trabaja con los discapacitados y hay que pagarles; a los médicos del Garrahan hay que pagarles y hacerles un monumento, porque tiene dedicación exclusiva y cobran dos mangos; a los comedores populares hay que llevarles comida y no polenta todos los días. A Tolosa Paz por lo único que la conozco fue por la Mesa del Hambre que fue un fracaso estrepitoso», insistió Belliboni.

«Hay 200.000 nuevos indigentes y la pobreza no baja, entonces ¿Tolosa Paz viene a profundizar el ajuste? Nos hemos sentado mil veces con Zabaleta, pero el problema no son los funcionarios, sino una política. El interés popular que despertó (el Frente de Todos) en el 2019 suponía que venían a poner el asado y a respetar los derechos. Hoy tenés represión y la única presencia del Estado en los barrios es la policía», concluyó.

* Para www.elintransigente.com