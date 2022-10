Se tensa la relación entre el ministerio de Desarrollo y los piqueteros, que evalúan nuevas medidas de fuerza y cortes de rutas

Fracasó la primera reunión entre la administración de Victoria Tolosa Paz, nueva ministra de Desarrollo Social, y los dirigentes de la Unidad Piquetera. Entre los interlocutores estaba Rolando Salas, uno de los hombres de confianza de la de la ex diputada que en las próximas horas será confirmado como nuevo integrante de su gabinete. Según le dijo a Infobae el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, el ministro saliente Juan Zabaleta se había comprometido a enviar un 150% más de alimentos para los comedores y merenderos populares.

En la cumbre entre las partes, la propuesta fue del 30 por ciento. La oferta fue considerada como “inaceptable” y, por esa razón, el mismo referente de izquierda propuso un cuarto intermedio, pero hasta el momento no se fijó horario. “La reunión fue muy preocupante”, destacó Silvia Saravia desde Barrios de Pie Libres del Sur.

“Con Tolosa Paz estamos un paso atrás en los mínimos compromisos alcanzados con el ex ministro Zabaleta. Después de la primera reunión con los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, comprobamos que la flamante ministra comienza su gestión desconociendo los acuerdos”, expresaron los dirigentes de izquierda a través de un comunicado en el cual advierten que, si en las próximas horas no se llega a un entendimiento, “nos veremos obligados a continuar con el plan de lucha que ya fue votado”. En los hechos, esto quiere decir que harán nuevas marchas, cortes de rutas, puentes y acampes en la Ciudad de Buenos Aires y en las principales capitales del país.

A la reunión de ayer no asistió Emilio Pérsico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita. En ese momento protagonizaba el acto que del Día de la Lealtad que las organizaciones albertistas, identificadas como “Los Cayetanos”, realizaban en el Club Deportivo Laferrere, en el partido bonaerense de La Matanza.

Sí estaba presente Pablo Pais, el titular de la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo. El funcionario, que permanece en su cargo de la gestión anterior, suele liderar las negociaciones. En una entrevista exclusiva con este medio, Tolosa Paz ya anticipó que no abrirá a nuevos beneficiarios el programa Potenciar Trabajo, uno de los reclamos de los dirigentes piqueteros. La misma posición había adoptado Zabaleta.

Sobre ese punto, que cuenta con el visto bueno del presidente Alberto Fernández, Belliboni dijo: “Están negando una realidad. Hay muchísima gente que sería adjudicataria de ese programa por ley y se lo están negando, como niegan el crecimiento de la desocupación y de la pobreza, mientras por otro lado, Sergio Massa, el ministro de Economía, saca un bono para ese mismo sector”.

Desde el ministerio de Desarrollo Social le recordaron a Infobae que la nueva ministra ya expresó públicamente que en su gestión va a “priorizar el diálogo y habrá puertas abiertas en el ministerio”.

“La ministra cumplió al orientar a los funcionarios de la cartera a que reciban a las organizaciones piqueteras y abran una mesa de diálogo. En esa línea, se pasó a un cuarto intermedio para seguir revisando las instancias de trabajo que se venían realizando con la anterior gestión, siempre en el marco del diálogo como desde el primer día”, apuntaron.

Silvia Saravia, Coordinadora Territorial Nacional Libres del Sur, también se expresó con términos duros sobre la primera instancia de negociaciones entre la flamante administración de Desarrollo Social y la Unidad Piquetera: “La reunión fue muy preocupante. Se volvió atrás con un tema muy sensible como es el refuerzo para comedores y merenderos. Desde la Unidad Piquetera estamos esperando que revisen esa definición porque afecta a miles de personas en todo el país. Estamos en un momento en que la inflación de los alimentos golpea de una manera muy dura a los que menos tienen”. Además consideró que las declaraciones de Tolosa Paz horas después de asumir el cargo “son nefastas”. Según la referente social: “Pareciera que los que hoy no tienen un empleo es porque no quieren tenerlo. Esto no es así, nosotros pedimos que haya empleos con salarios dignos”.

En sintonía con esas palabras, el comunicado de la Unidad Piquetera recuerda que, hace menos de dos semanas, “con Zabaleta se había llegado a acuerdos puntuales sobre el aumento de los alimentos y la entrega de herramientas para los espacios de trabajo, dejando para una nueva reunión los temas pendientes como aperturas y aumento del programa Potenciar Trabajo. Sin embargo la propuesta del refuerzo de alimentos fue sensiblemente reducida, y no hay fechas para la entrega de las herramientas”.

Por eso, recuerda Belliboni, “lo que en algún momento caracterizamos como un paso adelante, hoy es lo contrario: un paso atrás” y refuerza: “La ministra se niega a establecer una fecha para una reunión que venimos solicitando desde su asunción, mientras realiza declaraciones cada vez más reaccionarias como las que acaba de hacer en medios de comunicación. Según Tolosa Paz, ‘no podemos tener a una población activa que piense que es lo mismo trabajar que no trabajar’”.

En concreto, y sobre esos dichos de la funcionaria a este medio, la Unidad Piquetera le respondió: “Desde los barrios más empobrecidos de la Argentina le decimos a la ministra que nadie piensa que es lo mismo trabajar que no hacerlo, y que la desocupación y sub ocupación en la Argentina es responsabilidad de los gobiernos, no de los desocupados y desocupadas. Sus dichos revelan un enorme desconocimiento de la realidad de millones de personas y un prejuicio que nada tiene que envidiarle a los Javier Milei y de Patricia Bullrich”.

Sobre la apertura de los planes sociales, tal como demandan los piqueteros, pero también espacios ligados al oficialismo como la Corriente Clasista y Combativa, el domingo Infobae le preguntó a la ministra su opinión y ella respondió: “No hay ampliación ni alta de planes. El compromiso del Presidente es detener el crecimiento de los planes sociales en la Argentina, el Potenciar Trabajo fundamentalmente, porque considera que ha pasado la emergencia de los peores meses que nos tocaron vivir. Gracias a Dios, la Argentina hace dos años consecutivos muestra un producto bruto interno creciendo y se mide también en el empleo formal y la baja en la desocupación, que hace pensar que todo lo que tenemos que hacer desde este ministerio y desde los ministerios de Trabajo y Economía es tener instrumentos que nos permitan alentar el empleo formal. Eso tiene mucho que ver con no dar altas para poder hacer el traspaso al empleo formal de los que ya están, que son 1.300.000 personas”.

Según expresaron desde el ministerio de Desarrollo Social a este medio, al menos por ahora, no se hará pública la línea de negociación que los nuevos funcionarios mantienen y mantendrán con los dirigentes sociales que volvieron a reclamar una audiencia con Tolosa Paz.

* Para www.infobae.com