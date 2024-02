Nayib Bukele fue reelecto con El Salvador y ofreció ayuda para combatir la inseguridad en Argentina

La situación social y económica es alarmante y el presidente, Javier Milei, desde que inició su gestión que está tratando de combatir la inseguridad, inflación y desempleo en Argentina. En este marco, recibió apoyo de diferentes mandatarios de la región y en su discurso, luego de ser reelecto en El Salvador, Nayib Bukele, reiteró su respaldo hacia el libertario, a quien le ofreció ayuda para brindar más seguridad.

«Yo creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas», aclaró el jefe de Estado.

En este sentido, Nayib Bukele anunció que está dispuesto a brindarle apoyo a la Argentina para que puedan combatir la inseguridad: «Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que esa no es la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas en seguridad, que es lo que ellos necesitan».

A pesar de ello, el jefe de Estado de El Salvador sostuvo que «aunque el problema es preocupante en algunas zonas, como en Rosario, es más pequeño que en el Salvador y, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería positivo que lo hiciera, no tendría que ser tan drástico», aclaró el dirigente que encontró la «formación de delincuentes» y «la pobreza» como dos aspectos en común entre los países.

Nayib Bukele habló con Javier Milei

Continuando con su discurso, el presidente de El Salvador recordó la única conversación telefónica que tuvo con Javier Milei: «Fue una conversación bastante larga para lo que era, porque yo solamente lo llamé para felicitarlo por su triunfo y nos quedamos hablando un montón de tiempo y me dio un panorama del país muy difícil, sobre todo en lo económico, en el tema de las divisas y de la inflación», cerró.

