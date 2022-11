Patricia Bullrich apuró a Horacio Rodríguez Larreta: «Que discuta conmigo, que no me mande soldaditos»

Hace varios días que dentro de Juntos por el Cambio hay una fuerte interna que tiene en el centro de la escena a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Los dirigentes del PRO han tenido varios cruces en el marco de sus candidaturas rumbo a las elecciones 2023 y recientemente la exministra de Seguridad le dijo al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, que le iba a «romper la cara» si la seguía desafiando.

El tema no terminó allí y la titular del ala macrista recalentó la interna. «Si hay un debate, que Larreta discuta conmigo, que no me mande soldaditos a hablar», apuró la precandidata a presidente en Radio Rivadavia. En este mismo sentido, recordó que «los debates políticos en la sociedad respecto a qué hacer en la Argentina y cómo hacer son válido en la medida en la que sean abiertos y claros. No quiero más hipocresía y que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra«.

«Estamos luchando en la Argentina por un cambio profundo, y hay distintas maneras de mirar las cosas, y hay prácticas políticas que no van con mi cultura política. Creo en la transparencia y la verdad, entonces es muy importante que en un partido como el PRO, esas prácticas sean las que prevalezcan», completó Patricia Bullrich en referencia a los cruces dentro del partido.

Patricia Bullrich arremetió contra Felipe Miguel

Siguiendo con las internas, la ex ministra definió a Felipe Miguel como un funcionario de «segunda o tercera línea» y pidió que si debate «con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre a decir cualquier cosa», reiteró la dirigente sobre su colega.

«Que ahora salga este muchacho a querer victimizarse cuando dijo que era una persona que le hacía el juego al kirchnerismo… un victimario no puede salir a decirse víctima porque lo agarro y le digo nunca más me digas esto», agregó. A pesar de ello, Patricia Bullrich aclaro que la frase «te voy a romper la cara» fue fuerte pero que «si uno tiene una conversación política por una mirada distinta, viene Larreta, me llama por teléfono y lo aclara, no manda personas a los medios para generarme un desgaste político. Eso no se hace. No estoy de acuerdo con esas cosas», cerró.

