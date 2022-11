Tras el atentado, la vicepresidenta Cristina Kirchner reapareció en el congreso sindical de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica). Fiel a su estilo, mientras avanza en su discurso, deja algunas frases resonantes sobre el escenario político actual.

La vicepresidenta fue recibida por los presentes al canto de "Cristina presidenta", segundos antes de que el intendente de Pilar, Federico Achával y el titular de la UOM, Abel Furlán, iniciaran el acto con sus palabras.

Aquí un recorrido por las frases clave de Cristina Kirchner:

1. "Yo lo vi por la televisión no me di cuenta del arma que empuñaron el arma y que intentaron volarme la cabeza. Dicen los psiquiatras que para el trauma es mejor, porque a la gente que le pasa no lo olvida. Por suerte, no lo ví. Pero no pude sacarme de la cabeza en este tiempo es ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido? Esa imagen para mis hijos. Decía mi abuela que 'no hay mal que, por bien no venga'. La primera conclusión que saqué es que esos 'indignados' que se quejaban, no eran 'indignados' era gente paga por empresarios que se identificaron con el macrismo".

2. "No eran indignados, recibían millones de pesos. Corténla con los indignados que no va más".

3. "Estoy resignada con la Justicia porque me quieren de acusada y no de víctima".

Con información de Perfil