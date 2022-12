Carlos Zimerman: “Perotti debe ser imputado por asociación ilícita”

Sin lugar a dudas que las declaraciones del ex ministro de Omar Perotti, Marcelo Saín, conmocionaron todo el ambiente político de Santa Fe. Los dichos de Saín, su declaración indagatoria y la responsabilidad que le endilgó al Gobernador Omar Perotti, fueron de tal repercusión que literalmente movieron los cimientos del oficialismo de Santa Fe.

En diálogo con Carlos Zimerman del MNMR, línea interna de la UCR que comanda Luis Changui Cáceres, nos manifestó:

”No tengo la menor duda que los dichos de Saín tienen la verosimilitud suficiente como para que Omar Perotti esté imputado por ser partícipe de una asociación ilícita, no es que lo digo yo, lo dijo su ministro, la persona en la que Perotti depositó la confianza para que se haga cargo de la seguridad de Santa Fe.

¿Piensa que lo van a imputar a Perotti?

Si no hay una imputación para que se lo pueda investigar, se estaría cometiendo un grave delito, sería un privilegio inaceptable. Si en las próximas horas Perotti no está imputado, yo lo voy a denunciar , no solo a Perotti, también a los funcionarios públicos que no cumplen con su trabajo. Los dichos de Saín fueron en el marco de una declaración indagatoria , no en una nota periodística, fueron efectuados ante un fiscal. Es muy grave lo que declaró Saín como para que un fiscal no lo comience a investigar a Perotti por más que sea el gobernador.





¿Qué piensa de las declaraciones de Corach tildando de “energúmeno político” a Maximiliano Pullaro?

Qué se puede esperar de un burro más que una patada?. Corach no puede hablar, defiende a Perotti sin argumentos, hace muchos años que está atragantado con las medias del gobernador y nada de lo que diga se puede tomar en serio.

¿Piensa que Saín dice la verdad o lo que dice es para buscar protección?

Las dos cosas. Estoy seguro que Perotti tenía un absoluto conocimiento de las irregularidades que sucedían, creo que estaba al tanto de las escuchas ilegales, y también estoy seguro que Saín busca protección, es un cobarde sin códigos y no trepida en mandar al frente al que sea, inclusive a quien le dio la confianza para que desempeñe un cargo que siempre le quedó grande.