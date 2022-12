El gobierno porteño realizó un pedido especial para evitar desbordes y avalanchas durante la caravana

Luego de idas y vueltas, las autoridades de seguridad definieron el recorrido que realizará la caravana de la Selección con la Copa del Mundo. El plantel partirá desde el predio de AFA, ubicado en Ezeiza, a través de la Autopista Ricchieri. Luego tomará la Avenida General Paz, continuará por Lugones hasta llegar a 9 de Julio y, de ahí, seguirá viaje hacia el Obelisco. Posteriormente, la caravana retornará al punto de partida: tomará la avenida la autopista 25 de Mayo, Dellepiane, y la Ricchieri hasta regresar al predio de Ezeiza.

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, hizo esta mañana un pedido especial a los hinchas para evitar avalanchas y accidentes. “A diferencia de otros festejos, acá hay un micro y lo que tenemos que evitar son avalanchas y situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas. La gente tiene que entender además que hay varios lugares en donde puede saludar a los jugadores y no hace falta que vayan todos juntos al Obelisco, donde ya hemos tenido algunas situaciones de vandalismo”, informó el funcionario.

D’Alessandro explicó además que la caravana tendrá ida y vuelta: esto quiere decir que los simpatizantes pueden elegir cualquiera de estos dos momentos para saludar a la jugadores y estar cerca de la Copa del Mundo: “Salen del predio de la AFA, hacen el circuito por el Obelisco y vuelven nuevamente al predio”.

“Apelamos a la responsabilidad personal para que las personas no pongan en riesgo su seguridad ni la de terceros. Insisto: la gente tiene que entender que el Obelisco no es el punto para ver a la Selección, sino que va a haber un recorrido”, reiteró.

“No hay escenario, no hay postas, no hay paradas; la idea es que el micro no pare. La gente debe distribuirse en el recorrido y no tienen que ir todos al centro”, insistió.

Hasta el momento no está previsto que el plantel se dirija a la Casa Rosada, sin embargo la Policía tiene un operativo preparado para un eventual cambio de último momento. Por lo pronto, el gobierno nacional instaló una pantalla en la que se reproducirán fragmentos de los partidos de la Selección.

El pedido de D’Alessandro tiene una explicación: miles de personas ya se encuentran en la Avenida 9 de Julio esperando al micro, que aún no tiene horario confirmado de salida de Ezeiza. En medio de tanta excitación, ya hubo desbordes. Un grupo de personas rompió con una maza la puerta del Obelisco e ingresó al histórico edificio, algo que no está permitido. Desruyeron dos candados y vulneraron la soldadura. Además, hubo peleas por el “control” de la zona.

También se pueden ver cientos de personas subidas a los techos de las paradas del Metrobus, algo que es muy peligroso. El domingo pasado, un joven cayó desde las letras BA que están en el microcentro y terminó internado con muerte cerebral. Además, la Policía de la Ciudad intervino para bajar a fanáticos que se habían situado en la histórica pérgola del Teatro Colón.

