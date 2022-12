Pablo Moyano advirtió al Gobierno nacional para que cumpla con sus exigencias: “Vamos a empezar a reclamar de otra forma”

A pocos días para que finalice el 2022, Pablo Moyano lanzó una advertencia dirigida al Gobierno nacional para que atiendan sus exigencias en cuanto al impuesto a las Ganancias, el aumento por suma fija a los trabajadores y las asignaciones familiares. Ante la falta de respuestas, el secretario general de Camioneros adelantó que los reclamos pasarán a ser “de otra forma”.

En declaraciones radiales, el hijo de Hugo Moyano consideró que este escenario se da como consecuencia de que al Gobierno “se ve que no le cierran los números”. Y subrayó: “Está enfocado en otros sectores y no en lo que estamos pidiendo”.

“Ojalá que el próximo año, a través de que vaya bajando la inflación, empiecen a rendir los salarios. Si no vamos a empezar a reclamarlos de otra forma. Uno tiene la responsabilidad de representar y defender a los trabajadores. Yo no voy a estar un año más rogando una suma fija, asignaciones o que se liberen Ganancias”, anticipó ayer Moyano en diálogo con AM 530 Somos Radio.

En cuanto a su pedido expreso para que el aguinaldo no pague Ganancias, el cosecretario general de la CGT expresó: “Acá hay un millón de trabajadores que pagamos Ganancias y es una locura. Le sacamos las retenciones a las mineras y le seguís cobrando al laburante. O enfrentamos en serio al poder y los poderosos... o seguimos tibios”.

Otro tema que es prioridad para Moyano es el de las asignaciones familiares. “Te doy el dólar soja, a vos te doy otra cosa, y los laburantes siguen mirándola pasar. Por eso la bronca. Hermano, las asignaciones familiares... eso es una medida peronista. Un laburante que aporta, que paga impuestos, por lo menos que cobre el salario familiar por hijo o hija”, reclamó durante la entrevista radial.

En este sentido, volvió a insistir sobre la importancia de la “universalización” de las asignaciones familiares: “¿Por qué solo dos millones de un universo de seis millones (cobran asignación)? Es un acto discriminatorio, lo mismo que Ganancias. Lamentablemente, las divisiones propias dentro del Gobierno llevan a que se vayan dilatando estas medidas que pedimos”.

De cara a las elecciones presidenciales del 2023, Moyano adelantó que están trabajando en la preparación de “un programa para llevarle al candidato o candidata las problemáticas de los trabajadores”. Y respecto a los postulantes, aseguró: “Los peronistas vamos a definir quién es nuestro mejor candidato”.

Críticas al fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación

En otro orden, Pablo Moyano se mostró indignado por el fallo de la Corte Suprema que instó al Gobierno nacional para que le devuelva a la Ciudad de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que le había quitado durante la pandemia para concretar un aumento salarial de la Policía Bonaerense.

“Con el tema de la coparticipación, quedó demostrado que hoy el que manda en el país es el partido judicial. Estamos cansados de denunciarlo. Los tipos sacan fallos siempre a favor del PRO y sin ningún tipo de vergüenza”, aseguró Moyano.

La semana pasada, el máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables (CABA pide 3,50% en el reclamo de fondo que continuará sustanciándose en la Justicia) y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. En consecuencia, el tribunal dispuso la suspensión de la ley 27.606 que había reducido la participación de esa jurisdicción.

Cabe recordar que el recorte en la coparticipación porteña había sido decretado por el presidente Fernández para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos que puso en jaque la seguridad de la Provincia a mediados de 2020.

Tras las críticas iniciales contra la Corte Suprema por su fallo, el mandatario definió acatar el fallo y pagarle al Gobierno porteño con bonos TX31, según confirmó él mismo en un extenso hilo de tuits, y abarcará los fondos correspondientes a 90 días de vigencia de la medida cautelar.

“Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, anunció el jefe de Estado.

Ayer, Alberto Fernández recibió un nuevo respaldo de los 14 gobernadores que la semana pasada firmaron el comunicado en contra del fallo de la Corte Suprema en el conflicto por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.

A través de las fiscalías de Estado de cada una de las provincias, en las últimas horas decidieron hacer una presentación ante la Corte Suprema de la Nación apoyando el pedido del gobierno nacional para que el máximo tribunal revoque su propio fallo en beneficio del gobierno porteño, además de la recusación a los jueces que la integran.

En tanto, mediante unos escritos presentados por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el Presidente recusó a los ministros de la Corte Suprema y pidió que fallo de la semana pasada sea revocado, con efecto suspensivo, y que se deje sin efecto al suspensión que favoreció a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño.

Con información de www.infobae.com