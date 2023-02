Martín Lousteau arremetió contra Massa por la economía: «Compromete dólares que no existen»

Martín Lousteau celebró el triunfo del candidato radical en las elecciones primarias realizadas en La Pampa. Uno de los referentes que tiene la UCR valoró que en Juntos por el Cambio se haya dirimido el candidato a gobernador por medio de las internas. También confirmó que competirá para ser Jefe de Gobierno porteño y disparó contra el Gobierno nacional por la economía.

El senador opositor se expresó contento al conocerse que Martín Berhongaray representará a Juntos por el Cambio, en La Pampa, para disputar la gobernación de la provincia. «Es el primer candidato a gobernador elegido por el voto popular en Argentina. Martín representa valores que dejaron de estar de moda. Es un trabajador incansable con conocimiento profundo de la provincia», señaló en Radio Mitre.

En relación a su futuro político, Martín Lousteau no escondió su ambición de llegar al máximo escalón en la Ciudad de Buenos Aires: “Soy candidato a Jefe de Gobierno. Tengo un gran equipo trabajando en esta Ciudad, en la que nací y viví toda mi vida. No puedo dejar de interesarme cuando hay renovación política, hay que mejorar la Argentina en general”, admitió.

Al confirmar que su mirada está puesta en suceder a Horacio Rodríguez Larreta, desistió a competir como precandidato a Presidente. El lugar de la UCR se lo cedió al actual gobernador de Jujuy: “En la UCR tenemos a Gerardo Morales, quien sería un extraordinario Presidente viendo como gestiona Jujuy. Los irá eligiendo la gente. Hay que renovar”, subrayó.

Como cierre no dejó de opinar sobre lo que sucede en el país a nivel económico. Como especialista en la materia, el senador nacional criticó fuertemente la gestión de Sergio Massa: «El Gobierno extiende problemas, hoy compromete dólares que no existen. Van a dejar un problema más grande porque no tienen un rumbo«, sentenció el referente radical.

* Para www.elintransigente.com