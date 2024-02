Paralizan la obra de la cárcel federal que Maximiliano Pullaro le pide a Patricia Bullrich

Una semana después de que el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich informara que no le traspasará a Santa Fe la Cárcel Federal de Coronda, porque la pondría en funcionamiento el gobierno nacional, la empresa constructora anunció que despedirá a los últimos 15 trabajadores que quedaban en la obra, después de un primer achique en diciembre.

Para el gobierno de Maximiliano Pullaro, la noticia confirma las sospechas de que Nación no está en condiciones de abrir esas 485 plazas a corto plazo, como prometen los funcionarios nacionales. Por eso aprovecharon la volteada para insistir "Les pedimos que nos dejen terminarla con fondos nuestros y ponerla en marcha. Es fundamental para la política de seguridad".



"Con esta política es imposible, porque tenemos redeterminación de precios a junio de 2023, no nos actualizan y no hay funcionarios designados en el áreas. Aguantamos todo lo que pudimos pero ya no se puede más", informó Mariano Day, responsable de la obra en un reportaje que dio a FM Sensación de Coronda. La obra se inició en diciembre de 2015 y la realización está a cargo de una UTE que conformaron las firmas UTE Insa SA y Ocsa SA.

Según Day, en diciembre había 27 empleados, cesaron a 12 y la semana próxima ocurrirá lo propio con el resto "porque así no se puede más". Confió en que la relación con la Uocra es muy buena y comprende la situación.

El gobierno de Santa Fe, en medio de la crisis de seguridad y el hacinamiento en comisarías y cárceles, le ofrece al gobierno de Javier Milei hacerse cargo de la administración de la cárcel y terminarla con fondos propios. Afirma que tiene capacidad para ponerla a funcionar en poco más de una semana aún con lo que falta.

Sospecha no sólo que la obra se demorará por los recortes que Milei está haciendo en obra pública, sino que requerirá dotarla del equipamiento informático, infraestructura de servicios y, sobre todo, de la estructura de personal, lo que según los cálculos provinciales llevará dos años más como mínimo, entre selección y designación.

Pero el subsecretario de Asuntos Penitenciarios Julián Curi aseguró a Letra P que para terminarla falta “un plazo corto porque no le falta mucho”. Además, sorprendió cuando dijo que ya tienen reclutado “alrededor del 80% del personal necesario” para operar el centro penitenciario. Podría decirse que el funcionario quedó preso de sus propias palabras.

Tensiones Bullrich-Pullaro

El futuro de la cárcel y la negativa de Bullrich a cederla metió un nuevo ruido en la relación con el gobernador Pullaro. Previamente se le había negado el mando del Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad que actúan en la provincia, especialmente en Rosario, algo a lo que en campaña Bullrich le había hecho un guiño.

En los últimos días Bullrich profundizó las desconfianzas con un desafortunado ejemplo. Al referirse a los gobernadores a los que el gobierno de Javier Milei acusa de ser responsables de la caída de la ley ómnibus, reprochó: “Hay diputados de Santa Fe que votaron en contra, diputados de Pullaro, yo mañana podría decir 'saco toda la Gendarmería de Rosario', pero no voy a hacer eso“, ¿amenazó? la ministra.

La obra del Complejo Penitenciario Litoral, ubicado a medio camino entre Coronda y Larrechea, en el centro de la provincia, se inició en diciembre de 2015 y hoy está avanzada en un 94%. La UTE adjudicataria afirma que resta sólo lo referente a la seguridad del edificio, pero sin actualización de precios y partidas quedará suspendida.

Con informacion de Letra P.