Roberto Baradel le exige fondos a Javier Milei: «El sistema educativo también depende del Estado nacional»

En una declaración explosiva, Roberto Baradel, secretario de SUTEBA, arremetió contra el Gobierno de Javier Milei, acusándolo de incumplir compromisos fundamentales con el sistema educativo. Baradel señaló que no se está enviando a las provincias fondos como el incentivo docente y el fondo compensador que son esenciales para algunas alcanzar el piso salarial docente.

«El sistema educativo depende de las provincias y también del Estado nacional porque hay una ley nacional de educación y está la Constitución nacional, además, está la ley de financiamiento educativo que obliga a tener paritarias. Clausurar las paritarias es terminar con la discusión laboral y salarial. Nuestro empleador en este caso es el Estado», disparó Baradel en una entrevista para Radio Delta FM 90.3.

Además, el docente destacó la ausencia de transferencias para la construcción de escuelas y la falta de apoyo financiero para programas como Conectar Igualdad. «No han transferido dinero para construcción de escuelas, tampoco transfirieron el fondo de Conectar Igualdad y el que es para sostener la extensión horaria… En el Gobierno nacional están en falta», insistió el sindicalista.

«No puede excusarse (el presidente, Javier Milei) desde el momento en que ha decidido no transferir fondos, porque tiene la obligación de hacerlo, ya que es una práctica que se hace desde 1998, no solo debe enviar el fondo de incentivo docente, sino también el fondo compensador que le permite a algunas provincias pagar el piso salarial», comentó el gremialista.

La amenaza de Baradel

El secretario general de la CTA de provincia de Buenos Aires no dejó lugar a dudas sobre la posibilidad de medidas de acción si no se convoca a paritarias. La tensión en el ámbito educativo se intensifica, dejando entrever un posible conflicto que podría afectar el normal desarrollo del sistema educativo en caso de no resolverse las demandas planteadas por Baradel y el sindicato. «Si no sucede la convocatoria a paritarias, definiremos una medida de acción», concluyó.

Baradel insistió en la responsabilidad compartida entre las provincias y el Estado nacional en el sistema educativo, haciendo hincapié en la ley nacional de educación, la Constitución nacional y la ley de financiamiento educativo que obliga a la realización de paritarias. Adicionalmente, advirtió que clausurar las paritarias sería poner fin a la discusión laboral y salarial, recordando que, en este caso, el Estado es el empleador.

