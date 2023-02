Pullaro dijo estar a favor del uso de pistolas Taser

El precandidato a Gobernador Maximiliano Pullaro pasó por Rafaela, oportunidad en la que recorrió el PAER de nuestra ciudad y se entrevistó con empresarios locales.

En las instalaciones de la pujante empresa Aglietto Ingeniería, una de las más destacadas en su rubro a nivel nacional, Pullaro se entrevistó con sus personal directivo, diálogo con los empleados y se interiorizó acerca del proceso productivo y actualidad del rubro.

Posteriormente brindó una conferencia de prensa en donde manifestó algunas de las iniciativas que tiene y que piensa poner en práctica de llegar a ser el próximo inquilino de la Casa Gris. Pero sin duda la más trascendente de sus declaraciones fue la respuesta que dio a una de las preguntas formuladas por R24N, en referencia a si dispondría el uso para la policía de Santa Fe de las pistolas Taser, que hoy están en boca de toda la opinión pública a raíz del asesinato de una policía hace tan solo una semana. Al respecto Pullaro fue categórico al afirmar que considera que su uso es fundamental, y que de llegar a ser Gobernador seguramente serán usadas por las fuerzas de seguridad de Santa Fe.

Antes de concurrir al Parque Industrial de Rafaela, Pullaro realizó un pequeño desayuno de trabajo con sus colaboradores en la Estación de Servicio Shell de la Ruta 34 de nuestra ciudad, y fue una sorpresa para él la cantidad de personas que circunstancialmente se lo encontraron y le expresaron sus simpatías.





Pullaro seguirá de gira por la región y antes de partir hacia la localidad de María Juana, prometió regresar pronto a Rafaela.



“Esta ciudad siempre me trata muy bien, me hace sentir como un rafaelino más y el cariño es recíproco, Rafaela sabe que nunca voy a prometer nada que no pueda cumplir, pero también sabe que la considero como uno de los polos agroindustriales más prósperos del país, hay que aprender mucho de Rafaela, de su gente, de sus empresarios, de sus trabajadores y de los que hacen que esta ciudad sea un orgullo para Santa Fe”, finalizó Pullaro en una conversación a solas con R24N.