Grabois, con los 'piquetes' de punta contra aplaudidores de Milei: "Estaban pasados de merca"

Juan Grabois, líder de la UTEP, reaccionó con violencia en las redes sociales ante los reiterados aplausos y ovaciones que jalonaban el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Y así como chicana consideró que esa quienes integraban esa nutrida legión de aplaudidores que poblaba el recinto "estaban pasados de merca".

En determinado punto del discurso, Milei calificó como "jinetes del fracaso" a la ex Cristina Kirchner, el ex ministro de Economía Sergio Massa, el diputado nacional Máximo Kirchner y el dirigente camionero Pablo Moyano, y ahí también incluyó al referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Por eso Grabois salió a responder con furia en sus redes sociales.

"Jinetes del Fracaso. Si Milei hubiera seguido con el Rock&Roll podría haber hecho un banda piola con ese nombre", ironizó Grabois.

"Y hubiera evitado el espectáculo lamentable de los aplaudidores más boludos de la historia reciente que -pasados de merca- se visten de gala para chillar loas a un empobrecimiento brutal que ni los roza", disparó.

"¿Saben qué pasa con cada alimento que se reparte porque no reparten? Ninguno. La casta come todos los dias, los pibes no", remató Juan Grabois en una de las frases más fuertes contra los militantes libertarios.

Otras reacciones

El ex presidente y fundador del PRO utilizó su cuenta en X para expresarse: "Un mensaje claro, firme y con coraje. Todos los argentinos tenemos que apoyar al Presidente y la clase política aceptar esta invitación en un gesto de humildad y grandeza", escribió Macri en un primer tuit. El mensaje se completó con una frase dirigida a Milei: "Presidente, el PRO estará en Córdoba para firmar el Pacto del 25 de Mayo".

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman hizo declaraciones a la prensa apenas salió del Congreso: "Hizo lo que mejor sabe hacer: vender humo, hacer un discurso supuestamente anticasta para ocultar la realidad que se vive en el país. ¿Lo escucharon hablar del precio de los alimentos?, ¿lo escucharon a hablar del precio de los alquileres?, ¿lo escucharon hablar de que no hay comida en los comedores?, ¿lo escucharon contar cómo les bajó el salario a los docentes y a las docentes de nuestro país?", se quejó y agregó: "Juntó todos los clichés de la derecha argentina, imbuido de un espíritu de Onganía, para poder ocultar lo que verdaderamente está haciendo".

Por su parte, el exministro de Defensa Agustín Rossi también expresó su rechazo al discurso de Milei y dijo: "El Pacto de Mayo es un abrazo del oso (o en este caso del león)". Además, calificó la convocatoria como "extorsiva": "Cambia ley ómnibus por alivio fiscal (plata para las provincias). Abre la puerta a las AFJP. Es anti industrial. Intento de apropiarse de la explotación de los recursos naturales de las provincias".

Qué dijo Javier Milei sobre Grabois

El presidente Javier Milei le dedicó un fragmento de su discurso ante la asamblea legislativa a la oposición peronista y definió a dirigentes como Sergio Massa, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Pablo Moyano como los “jinetes del fracaso”. Además, acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber sido la “responsable de uno de los peores gobiernos de la historia”.

“No debemos engañarnos, hay un sector importante en la vigencia política que no quiere abandonar los privilegios del antiguo régimen. Los vimos en las violentas manifestaciones frente al Congreso, en las declaraciones de los sindicalistas que se resisten a entender que la Argentina de los privilegios se terminó, lo vimos también en la reaparición de los jinetes del fracaso como Sergio Massa, Pablo Moyano, Juan Grabois y Máximo Kirchner, incluso con la reaparición de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido responsable de uno de los peores gobiernos de la historia", señaló.

