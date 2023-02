En nueve meses se van, la gente no los quiere

Jorge Giacobbe es el analista más anti K que circula por los medios. Pero lo más interesante es que, desde el 2020, periódicamente repite el planteo “¿cómo le fue al Frente de Todos?”, ahora claramente apuntando a la presidencial.

Este viernes se conoció su última medición, un relevamiento nacional de 2.500 casos, con más o menos 2 por ciento de margen de error. Lo hizo entre el 7 y el 11 de febrero. ¿Cómo le fue al Frente de Todos? Mal, pero no tan mal.

Arrancamos el año electoral sumidos en las mismas emociones que detectamos el año pasado. Tristeza y bronca. Ojo, porque están destinadas a cambiar. Finalmente vamos a depositar esperanza sobre algún candidato. pic.twitter.com/qnPxdQegYy — Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) February 24, 2023

- Un 23,7 por ciento respondió que quiere que "gane" las elecciones.

- Un 59,7 por ciento eligió que "pierda".

- A un 15,8 por ciento le "da lo mismo".

- Y un 0,8 por ciento "no sabe / no contesta".

Si bien el balance resulta claramente negativo, y deja al oficialismo en serios riesgos de perder los comicios, el consuelo es que parece haber encontrado un piso. E incluso está mejor que a fines de 2022, cuando los que deseaban una victoria del Gobierno llegaban a 21,1 por ciento contra 66,8 por ciento que prefería una derrota.

La comparación con la primera medición, la de mediados de 2020, previsiblemente hace ruido: los que querían ver ganador al oficialismo entonces se acercaban al 40 por ciento. Otros tiempos.

Ranking de imágenes

La otra tabla que difunde el encuestador es un ranking de imágenes de los principales dirigentes del oficialismo y la oposición. Allí puntea, hace meses, la candidata más cercana a Giacobbe: Patricia Bullrich. Y le va muy mal a su principal rival interno, Horacio Rodríguez Larreta.

La competencia se ordena por la valoración positiva de cada referente. Y, como particularidad, incluye la opción de "regular".

La titular del PRO lidera con 36,9 por ciento de positiva / 17,8 por ciento de regular / 38,1 por ciento de negativa / 7,2 por ciento de no sabe-no contesta.

El jefe de Gobierno, en tanto, queda sexto entre nueve, con 17,1 por ciento de imagen positiva / 24,3 por ciento de regular / 51,4 por ciento de imagen negativa / 7,2 por ciento de no sabe-no contesta.

Otro dato curioso es quiénes completan el podio. Debajo de la ex ministra de Seguridad se ubica Javier Milei. El diputado y economista libertario tiene 30,2 por ciento de apoyo con 42,7 por ciento de rechazo, más 22,5 por ciento de regular y 4,5 por ciento no sabe /no contesta.

Y tercera aparece Cristina Kirchner. Ocurre que, pese al rechazo altísimo (65 por ciento de imagen negativa), la vicepresidenta mantiene un núcleo de apoyo consolidado, en torno a los 25 puntos, que le alcanza para ubicarse allí. En su caso, completa con 8,7 por ciento de regular y 0,8 por ciento de ns/nc.

¿Cómo le va al resto?

4º Mauricio Macri: 23,6 por ciento positiva / 24,9 por ciento regular / 49 por ciento negativa / 2,5 por ciento ns-nc.

5º Axel Kicillof: 18,8 por ciento positiva / 9,8 por ciento regular / 66,1 por ciento negativa / 5,3 por ciento ns-nc.

7º Wado de Pedro: 12,7 por ciento positiva / 11,6 por ciento regular / 57,8 por ciento negativa / 17,9 por ciento ns-nc.

8º Sergio Massa: 9,5 por ciento positiva / 21,3 por ciento regular / 65,4 por ciento negativa / 3,7 por ciento ns-nc.

9º Alberto Fernández: 9,5 por ciento positiva / 18,8 por ciento regular / 69,5 por ciento negativa / 2,2 por ciento ns-nc.

Con información de Agencia Nova