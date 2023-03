Congreso improductivo: los cientos de millones de pesos que le cuesta a los argentinos cada ley sancionada

Si bien los resultados del accionar de los poderes de una República no deben medirse, solamente, en términos de productividad y eficiencia como sucede en una empresa privada o pública no deja de llamar la atención la gran cantidad de recursos consumidos durante el año 2022 por el Congreso nacional para promulgar, tan sólo, 37 normas en 26 sesiones durante todo un año calendario.

Desde luego, que se trata de una señal de advertencia, si además realizamos una comparación con la actividad legislativa realizada durante años anteriores. El 2022 será recordado en el Congreso Nacional por ser uno de los años con menos leyes aprobadas en la Cámara de Diputados y Senadores. Sólo 37 normas nacionales.

En 2021 fueron 52 las leyes nacionales sancionadas y en 2020, esa cantidad fue de 66. A diferencia de años anteriores, lo que aumentaron fueron las reuniones de comisión. En 2022 hubo 304, mientras que en 2021 fueron 135 y en 2020, 172.

Para comprender la falta de acuerdo entre las bancadas y la poca dedicación de los legisladores a avanzar con temas clave que preocupan a la ciudadanía como, por ejemplo, una nueva ley de alquileres, de alcohol cero al volante, o temas que interpelan a la sociedad, como la polémica por los humedales, la utilización en el cuarto oscuro de una boleta única, el combate a la inseguridad y la inflación, entre otros ítems, se puede considerar el enorme presupuesto que poseen las Cámaras legislativas para su accionar y sus pobres resultados que se traducen en la sanción de un escaso número de normas que, por lo general, son intrascendentes y poco útiles para la vida diaria de la población.

Por ejemplo, se gastaron cerca de 1.459 millones de pesos para sancionar al 27 de julio de cada año como el Día Nacional del Pistero Socorrista.

La verdad es que debiera gastarse una cifra similar para informar a la sociedad qué cosa es un pistero socorrista, pero en iProfesional lo hacemos gratuitamente. Los pisteros socorristas son los profesionales encargados de la seguridad integral de un centro de deportes invernales.

Congreso: cuánto dinero se gastó en 2022

La cifra de más de 1.400 millones de pesos para aprobar esta ley no es una cifra caprichosa. Es el costo aproximado que tiene cada norma al que se llega teniendo en cuenta las partidas presupuestarias de las dos Cámaras legislativas nacionales divido por las leyes que finalmente consiguieron la aprobación de los honorables diputados y senadores.

A propósito, la categoría honorable de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación está referida a los legisladores que las integran por ser personas que actúan con honradez y son dignas de ser respetadas y no significa que no deban cobrar sus dietas por sus labores.

Sin embargo, los diputados y senadores, tienen prerrogativas que el resto de los ciudadanos no poseen como, por ejemplo, aumentarse sus sueldos mediante acuerdos de las bancadas que integran los cuerpos legislativos, faltan cuando quieren, no dan quorum o no participan de las reuniones de comisiones donde se analizan los temas a tratar en el recinto de manera previa, poseen jubilaciones de lujo en un país donde la mayoría de los pasivos sobrevive con la mínima y tienen presupuesto para asesores y para viajar a sus distritos provinciales.

De hecho, a fines de noviembre de 2022, las presidentas de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández y de Diputados, Cecilia Moreau, habilitaron la discusión en los recintos que presiden para terminar aprobando un aumento salarial del 30% a partir de enero pasado que elevó los sueldos de los legisladores a una cifra cercana a los $500.000 mensuales.

Pero, retornando a los costos que son necesarios para sancionar una norma nacional, podemos afinar los números de lo acontecido el año pasado.

La Cámara de Diputados utilizó cerca de 28.000 millones de pesos para llevar a cabo su labor parlamentaria y la de Senadores, compuesta por menos miembros, gastó aproximadamente 24.700 millones de pesos anuales.

Grandes presupuestos

Hasta mediados de 2022, el Senado presidido por Cristina Kirchner contó con 18.900 millones de pesos, pero un decreto presidencial elevó esa cifra hasta 24.700 millones. Mientras que en Diputados existía un presupuesto de 19.900 millones de pesos que sumaron una actualización del Tesoro por 7.900 millones adicionales.

De allí que si se suman estos recursos arroja una cifra total para el Parlamento durante el año 2022 de 52.500 millones de pesos que dolarizados al cambio oficial arroja un monto total superior a los 268 millones de dólares.

Por supuesto que para el Congreso Nacional se prevén otros apartados presupuestarios que hacen a la vida parlamentaria como "Publicaciones e impresiones" que cuenta con una celda de Excel por 1.400 millones de pesos.

Por ese motivo cada ley aprobada durante el año 2022 tuvo un costo cercano a los 1.459 millones de pesos o 7.5 millón de dólares al cambio oficial.

A pesar que la mayoría de las normas aprobadas no necesitaron grandes discusiones ni modificaciones porque, además del día para los socorristas pisteros, se sancionaron dos "Días nacionales" más, cuatro leyes para transferir o ceder tierras y una para beneficiar de manera impositiva a los contribuyentes cumplidores, que consiguieron una rápida aprobación en las comisiones y en los recintos.

Qué normas se aprobaron en 2022

El listado indica que se aprobaron normas como:

* Declaración de interés público el día 29 de agosto como el Día y Semana Nacional del Árbol.

* Fue instituido el día 23 de junio de cada año como Día Nacional del Síndrome de Dravet.

* Capacitación obligatoria, periódica y permanente en la Cuestión de las Islas Malvinas.

Y, entre las normas, más destacadas o polémicas se contaron:

* El Presupuesto 2023.

* El Consenso Fiscal, que habilitó a los gobiernos provinciales a aumentar los impuestos locales como Ingresos Brutos.

* El Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

Según un informe presentado por la organización Internacional Directorio Legislativo, del total de proyectos sancionados iniciados por los legisladores (24) más del 62,5% fueron elaborados por bloques oficialistas, mientras el 29,17% corresponden a iniciativas de la oposición. A su vez, tan sólo dos leyes tuvieron origen en iniciativas presentadas por legisladores oficialistas en conjunto con opositores.

El pronóstico para la actividad parlamentaria durante el presente año es reservado.

Durante los años pares, que no son electorales, los diputados y senadores nacionales suelen arremangarse y mostrar una mayor actividad que durante los años impares, que son aquellos en los que se eligen legisladores, gobernadores y, como en el presente año, presidente de la Nación.

Centrados en la política electoral y en las campañas, los legisladores suelen pasar más tiempo en sus provincias postergando, de manera deliberada, sus obligaciones con la ciudadanía que los eligieron para legislar y no para gastar el tiempo y el dinero público en movilizaciones o en estudios de televisión.

* Para www.iprofesional.com