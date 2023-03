Perotti cuida a Perotti

El gobernador de Santa Fe Omar Perotti quedó en medio del fuego que Alberto Fernández tiró hacia la Corte Suprema de la Nación en su discurso en el Congreso, pero evitó quemarse. Si el Presidente buscó desmarcarse de la raquítica justicia federal en la provincia para abordar las causas de narcotráfico y, de esta manera, cargárselo a la cuenta del máximo tribunal, el rafaelino no se subió a esa idea ni a la pelea que el Gobierno tiene contra el Poder Judicial.

"Si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, la provincia de Santa Fe no estaría padeciendo la falta de Tribunales Federales que servirían para enfrentar el narcotráfico", bramó Fernández en uno de los pasajes más calientes de su discurso que direccionó hacia el máximo tribunal, principalmente contra el presidente Horacio Rosatti y el ministro Carlos Rosenkrantz que estaban a escasos metros.

El gobernador no hará ningún tipo de alusión a los cuestionamientos de Fernández por más que hayan buscado coincidir con los intereses del santafesino. “No va a entrar en esa. Nunca se peleó con la Justicia, no lo va a hacer ahora. Porque, además, su visión es que todos deben aportar lo suyo para dar esta pelea contra el narcotráfico”, sostuvo una fuente calificada del perottismo.

En conclusión, el santafesino sigue la línea que siempre mantuvo. Cuida su vínculo con el establishment judicial, y más aún con sus coprovincianos Rosatti y Ricardo Lorenzetti, con quien comparte pago chico, Rafaela. Vale recordar que el gobernador no se subió a la liga de los gobernadores que tramaron una estocada contra la Corte, pidieron por la disputa por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, ni tampoco se sumó al intento de juicio político contra sus miembros que se cocina estas semanas en el Congreso. Al contrario, aún está fresco el fallo por la millonaria deuda histórica de coparticipación a favor de Santa Fe.

A la par de este desmarque, sigue en pie la puja por los recursos para combatir la violencia urbana en Rosario que desde hace unas semanas tuvo un fuertísimo cruce entre el gobernador y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Desde entonces la problemática se visibilizó a escala nacional y eso lo festeja el perottismo. Si bien el mandatario provincial no realizó ningún gesto o declaración directa, apenas terminó el discurso del Presidente lo hizo el diputado Roberto Mirabella, mano derecha del gobernador que aspira a ser su sucesor en la provincia. Brasas a esa hoguera.

“Santa Fe no está en la agenda nacional”, sostuvo el diputado perottista, un mensaje que sin dudas pudo salir de boca de un opositor. De hecho, el radical Maximiliano Pullaro escribió: “La realidad de Santa Fe es que no está en la agenda del Gobierno Nacional y la dejan sola”. Al margen de la curiosa coincidencia, el ladero del gobernador cargó contra la escasa asignación de recursos que envían a territorio santafesino en comparación con otras provincias y la Ciudad de Buenos Aires. “Necesitamos que el Gobierno nacional tome una participación más activa. El ministro de Seguridad debería estar viviendo en Rosario”, sostuvo en alusión al funcionario nacional.

Mirabella fue quien empujó el proyecto para fortalecer la Justicia Federal santafesina, firmado por los 19 legisladores santafesinos. En Rosario existe la misma estructura judicial federal desde hace treinta años con tres fiscales, de los cuales uno está vacante y el restante tiene licencia. De los 10 juzgados de primera instancia, sólo seis poseen jueces titulares y el resto se subrogan.

