Mascherano no seguirá a cargo de la Sub 20

El ex jugador d ela Selección confirmó que dejará su cargo como entrenador.

Después de la pronta eliminación en el Sudamericano Sub 20 y de muchas incertidumbre con la dirigencia de la AFA intentó hacer todo lo posible por convencerlo, finalmente Javier Mascherano no seguirá como entrenador de la Selección Sub 20.

El Jefecito lo había anticipado en el post partido de la derrota con Colombia, que dejó eliminado al equipo y también sin chances de clasificación al Mundial de la categoría en Indonesia y tampoco a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero desde la AFA le demostraron todo su apoyo para intentar dar vuelta su postura. Finalmente no lo lograron y se termina el ciclo de Mascherano. Las partes habían tenido una reunión luego del certamen sudamericano en el que el equipo albiceleste tuvo una mala actuación.

La sub 20 debutó con una derrota ante Paraguay (2-1), luego perdió ante Brasil (3-1), le ganó a Perú (1-0) y en la última fecha cayó con el local, Colombia (1-0). Pese a los intentos para convencer a Mascherano, el exvolante del seleccionado dio un paso al costado

La dirigencia deberá ponerse manos a la obra para encontrar a su reemplazante en las próximas semanas, pero una de las especulaciones es que un integrante del cuerpo técnico de la Selección Mayor se haga cargo del puesto de manera interina. Uno de los nombres que resuenan es el de Pablo Aimar.

