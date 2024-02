La advertencia de un médico sobre lo que le pasó al Diablito Echeverri: "Podría haber sido una desgracia"

La goleada de la Selección Argentina que dirige Javier Mascherano por 5-0 ante Chile del martes por la noche en el Preolímpico que se disputa en Venezuela tuvo un episodio que asustó a todos con Claudio Echeverri. La joven promesa de River Plate que fue vendida al Manchester City se tomó el pecho por un dolor punzante y se quedó sin aire, por lo que tuvo que ser asistido por los médicos.

En diálogo con Bolavip, el deportólogo cardiólogo Norberto Debbag habló sobre lo sucedido y si bien dejó en claro que el Diablito no es su paciente, motivo por el cual evitó hacer un diagnóstico, si dio consejos sobre cómo se debe actuar en este tipo de ocasiones.

Las recomendaciones cardiológicas para Echeverri

“Si es un dolor de pecho como tuvo, yo lo saco de la cancha, no me la juego”, sostuvo al recordar que Echeverri volvió al campo de juego tras recuperarse. “Con un dolor en el pecho intenso y si me dice que le faltó el aire, no lo pongo de nuevo en la cancha. Se ve que no tiene nada, porque sino podría haber pasado una desgracia. Son criterios médicos y hay que respetarlos“.

En relación a cómo se debe actuar ante una situación semejante, Debbag fue contundente: “Yo lo meto en la maquina para chequearlo hoy, le hago la resonancia magnética cardíaca, la prueba de esfuerzo, un ecocardiograma. Se lo hago hoy yo personalmente, no tengas ninguna duda. La hago en 24 o 48 horas”. En este punto reconoció que tal vez el hecho de que el torneo se dispute en Venezuela complique que los exámenes se hagan rápidamente, pero que de todos modos haría lo imposible.

Por otro lado, el deportólogo sostuvo que al tratarse de un futbolista del seleccionado juvenil que viste la camiseta de River Plate, seguramente tiene todos los estudios al día y por lo tanto es raro que sufra de algún problema cardíaco que no haya sido descubierto. Pero, sin embargo el no tomaría riesgos innecesarios.

“Es un paciente que si viene con los chequeos correctos, lo que haría yo, es ir a un cardiólogo a que lo chequeen a ver qué pasa. No te digo urgente todo, pero por lo menos un electrocardiograma, un ecocardiograma, una ecografía del corazón. Por lo menos creo que lo mínimo se debe estudiar para ver si está en condiciones para el próximo partido”, señaló.

