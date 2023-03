Una luz de alerta para Massa: más sindicatos rechazan el techo del 60% a la suba de sueldos

El movimiento obrero organizado transita por una disyuntiva que logra resolver fruto de su tradicional cintura negociadora. Por un lado, admite que solo un triunfo del Frente para la Victoria le permitirá sostener el modelo de incentivo a la industria nacional con paritarias libres. Enfrente solo ven reforma laboral, previsional y sanitaria y hasta la persecución de la dirigencia. Por eso, están decididos a acompañar la gestión del Gobierno, aunque con la mirada puesta en los posibles candidatos y no tanto en la reelección de Alberto Fernández. Ejecutivo.

Por otra parte, aclaran que los reclamos salariales "no tendrán techo" y rechazan de plano el pago de sumas fijas "porque no resuelve la cuestión de fondo que es la pérdida del poder adquisitivo".

En el reciente relanzamiento del Movimiento Nacional Sindical Peronista, los máximos referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) analizaron la situación del país y anunciaron su participación en la campaña electoral, pero le dedicaron un capítulo importante a los ingresos, afirmando: "No vamos a resignar la negociación salarial libre en el ámbito de paritarias, porque eso es el motor de construcción del poder real de los sindicatos".

La CGT ratifica su rechazo a las sumas fijas

El secretario Adjunto de la central obrera, Andrés Rodríguez, sostuvo que "no hemos hecho paritarias alocadas en un momento como este" y ratificó que "la inmensa mayoría de la CGT estamos de acuerdo. No queremos una suma fija". La declaración es un mensaje a uno de los cotitulares de la Confederación, Pablo Moyano, que en más de una oportunidad se mostró proclive a una suma fija para los sectores no registrados sin abandonar las paritarias.

Para Rodríguez, "una suma fija por decreto lo único que hace es achatar las categorías y deja sin efecto la verdadera esencia de la paritaria" y explicó que "la suma fija y la paritaria se contradicen. La paritaria conforma un salario con una estructura sólida. Una suma fija es una salida de emergencia pero no se necesita porque las paritarias en plena ejecución".

El también titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) apuntó que "si hay un desfasaje con el ritmo inflacionario hay capacidad para volver a negociar". Remarcó: "Todo que sean medidas tendientes a controlar la inflación, bienvenido sea. Sabemos que Economía y el Gobierno están haciendo el esfuerzo" y añadió "como plantea siempre el Gobierno, nosotros también pretendemos que el salario esté por arriba de la inflación un par de puntos".

La inflación, lo que más afecta

El documento elaborado por la CGT en un encuentro que se desarrolló en Mar del Plata, organizado por el gastronómico Luis Barrionuevo, se planteó que "lo que más nos afecta es el desbarajuste que tiene la macroeconomía de nuestro país, especialmente la inflación; cada vez que nosotros logramos recomponer el salario se produce un triángulo donde la inflación crece, nosotros nos mesetamos y recomponemos de vuelta".

Ratificaron que "acompañamos la lucha contra la inflación, pero donde no perdamos poder adquisitivo. Los salarios se revisarán cada tres meses si hace falta, pero cada uno verá en su organización sindical de qué manera da garantías en este proceso".

Casi con el comienzo del año, se dieron dos paritarias que parecían marcar el camino. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Roberto Fernández firmó un aumento de casi el 30 por ciento por seis meses; mientras que los municipales porteños (SUTECBA) de Amadeo Genta cerraron en un 60 por ciento anual con cláusula de revisión. Por allí fue también la paritaria nacional docente, con un 33,5 por ciento semestral (17,5 en marzo; 8 en mayo y 8 en julio) elevando el salario mínimo inicial a 130 mil pesos a partir de marzo.

Acuerdos semestrales entre el 30 y el 40%

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (SOESGyPE) –que conduce otro de los cosecretarios de la CGT, Carlos Acuña), terminó con la paritaria 2022-2023 y logró un aumento del 30 por ciento para este año con un 11 por ciento para abril, 10 para julio y 9 para agosto. Total: 30 por ciento. Y habrá una revisión en septiembre para ver la marcha de la inflación.

Así como les pasó a los Estacioneros, son muchos los sindicatos que terminaron ajustando la negociación 2022-2023 y establecieron porcentajes por tres meses (el acuerdo ya tradicional de los mecánicos, SMATA) o semestrales. En ese marco se inscribió la Federación Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA), que activó la revisión para la rama avícola, con una mejora del 16 por ciento: 6 en la segunda quincena de febrero; 5 en la primera quincena de marzo y otro 5 por ciento en la segunda quincena de marzo. Todas las sumas serán remunerativa a partir del mes siguiente.

Los gremios de Curtidores, Cines, Plásticos, Panaderos y Empleados de Farmacia, entre otros superaron la barrera del 100 por ciento en la paritaria anual que comprende el año pasado y el 2023, demostrando que la registración es la única alternativa de negociación con posibilidades de empatar o superar a la inflación. En el empleo no registrado, la pérdida del poder adquisitivo fue abismal, ya que se considera que los incrementos salariales fueron entre el 65 y 70 por ciento contra una suba del costo de vida del 94,8 por ciento.

Los gremios que superaron el techo proyectado por Massa

Por encima de las previsiones que pretende el ministro de Economía, Sergio Massa, el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) acordó una mejora salarial del 38 por ciento (en cuotas) para el período enero-junio, en el sector canales de aire y productoras de todo el país. A esto se le suma una Gratificación extraordinaria, por única vez y no remunerativa de $106.400 a abonarse en cuatro tramos.

Por su parte, el Sindicato del Seguro y la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro (AVIRA) firmaron aumento salarial para el personal del sector del 42 por ciento para el período febrero julio. El secretario General del gremio, Jorge Sola, aclaró que "si se toma en cuenta desde enero a julio, la mejora del poder adquisitivo es del 45,73 por ciento" y aclaró que "debemos seguir luchando por recomponer los ingresos de los trabajadores y trabajadoras"

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) también pactó con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) una suba para el primer semestre de este año, del 41,5 por ciento que tendrá vigencia hasta los salarios de julio. Los básicos serán de unos 206.000 pesos brutos en mayo (a cobrar en junio).

En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof, está cerrando las paritarias de estatales (docentes, administración pública, justicia y salud) en el orden del 40 por ciento de aumento salarial. Este porcentaje parece ser el elegido por distintas actividades para escaparle a la conflictividad –sobre todo en año electoral-, con la idea además que, si la economía se estabilice, entonces se pueda cumplir con la idea de que los salarios le ganen a la inflación.

* Para www.iprofesional.com