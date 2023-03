Daniel Scioli se lanza como precandidato a presidente: «Soy especialista en cerrar grietas»

Daniel Scioli, pese a sus funciones en Brasil, se encuentra en Argentina con el objetivo concreto de ingresar a la carrera presidencial. El embajador argentino está en suelo nacional mostrando su sed de revancha tras perder con Mauricio Macri en 2015. El diplomático aseguró ser un «especialista» es cerrar grietas y puso como ejemplo su gestión en el país vecino.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene serias intenciones de ser precandidato a presidente. Para estar en el peronismo, sabe que necesita la «bendición» de Cristina Kirchner, por eso expresó: «Ella me conoce muy bien, conoce de mi voluntad y mi determinación, sabe que soy una persona responsable. Tengo toda la capacidad y experiencia para hacerlo bien».

El diplomático enumeró una cantidad de conocimientos y capacidad de gestión que posee. De todos modos destacó una que, según él, la dejó demostrada en su estadía en Brasil: «Cuando muchos hablan de cerrar grieta, esa es mi especialidad. Mirá lo que logré con Bolsonaro en Brasil. Más grieta que esa no había», explicó en A24.

Aunque tenga una serie aspiración a competir, no confirmó que será parte de las PASO. Entre lo más destacado, el ex mandamás de la Provincia, comentó: «Cuenten conmigo para ayudar y solucionar problemas. Trato de estar conectado con los que tienen trabajo y no le alcanza el salario. Hay que reducir y simplificar impuestos«.

Seguidamente hizo referencia a su relación con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, los dos pesos pesados que tiene el Frente de Todos, actualmente y electoralmente: «Hablo con el Presidente. Es el que más mantengo informado por mi trabajo en Brasil. Cuando tengo que hablar con la doctora, lo hago. La conozco hace muchos años», concluyó.

* Para www.elintransigente.com