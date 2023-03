Dura advertencia de Álvarez Agis: "El FMI nos presta un fósforo en medio de la sequía"

El economista Emmanuel Álvarez Agis publicó este martes un informe muy crítico de la renegociación de Sergio Massa con el FMI, que redefine las metas de acumulación de reservas del Banco Central. Lejos de un elogio al ministro por lograr la nueva pauta de dólares, el ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner definió directamente que el Fondo le extendió a la Argentina "un fósforo para enfrentar una sequía".

"¿Qué podría salir mal?", se pregunta en forma retórica el economista en el reporte enviado a clientes bien temprano en la mañana del martes. Álvarez Agis es uno de los economistas más escuchados por referentes del kirchnerismo, incluida Cristina Kirchner. Su visión es categórica: el nuevo acuerdo con el Fondo perjudicará a la economía. "Es procíclico", define, al dar cuenta que sugiere cambios en materia fiscal que agravarán la tendencia recesiva de la economía, en el comienzo de este año.

Para Álvarez Agis, la clave del empeoramiento de las expectativas sobre la actividad económica radica en que el FMI evitó modificar la pauta de déficit fiscal para este año, a pesar de la dureza de la sequía y su feroz impacto en las cuentas públicas (recaudación por las retenciones).

"Según nuestras estimaciones, la caída de recaudación por retenciones derivadas de la sequía estará en el orden del 0,3% del PIB, o 0,4% si el gobierno sigue la recomendación del FMI, esto es, evitar la utilización de herramientas como el dólar-soja", escribió el economista.

La pauta de rojo fiscal para este año se mantuvo en el 1,9% del PIB. Es decir, no contempló la caída en la recaudación. Por lo tanto, el Gobierno se vería obligado a realizar ajustes adicionales para lograr el objetivo firmado.

¿Qué puede salir mal?

El informe de Álvarez Agis aclara que el impacto directo de la sequía será una contracción del PIB del 3,0% para este año, ante la caída de una oferta de divisas en torno a los u$s18.000 millones.

"Esa caída de la actividad que podría dar por tierra con el crecimiento de 2023, será entonces agravada por un ajuste adicional del gasto público del orden del 0,4% del PIB. Sin tomar en cuenta efectos de segunda vuelta, el PIB arranca 2023 con un - 3,4%", analiza AG.

El economista puntualizó que el nuevo acuerdo con el Fondo incluye una disminución más acelerada de las tarifas de los servicios públicos. Pero como ya existe una porción de la población que ya no recibe subsidios, entonces el Gobierno podría obligar a "subsidios cruzados", algo que está prohibido por el marco normativo, recuerda Agis.

Álvarez Agis concluye: "En lugar de operar para intentar morigerar los impactos negativos en actividad e inflación derivados de la sequía y el consecuente faltante de dólares, el comunicado de ayer sugiere agravar la recesión por la vía del ajuste fiscal y, en la misma operación, acelerar la inflación por la vía del aumento de tarifas".

Después de asegurar que a la economía "le faltan dólares" -que el FMI no quiere dar-, el economista cierra el informe con un reclamo al tándem Alberto Fernández - Massa: "Creemos que un acuerdo que no acuse recibo del impacto de la sequía es condenar al país a una crisis económica de magnitud, con derivaciones imprevisibles no sólo económicas sino tal vez también políticas".

* Para www.iprofesional.com