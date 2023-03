El kirchnerismo convocó a la marcha del 24 de marzo con una consigna política pese al pedido de Estela de Carlotto

“24 de marzo. 30.000 razones para caminar. Democracia sin mafias”, reza la invitación que La Cámpora publicó en sus redes sociales para la marcha que se realizará, como todos los años, en la Avenida Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria es para las 9 del viernes. Igual a todos los años.

El mensaje no sería extraño si no fuera porque la agrupación ultra K había acordado con los organismos de Derechos Humanos no utilizar consignas políticas en la marcha. Fue después de que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, cuestionara la intención del kirchnerismo de incluir en las consignas el repudio a la supuesta proscripción de Cristina Kirchner.

El 21 de febrero, la dirigente social se refirió a la posibilidad de que se modifique la consigna durante la marcha. “Yo creo que Cristina el 24 no va a hacer esa manifestación porque es exclusivamente el recordatorio de un golpe de estado, de la desaparición de 30 mil personas y de 500 bebés nacidos en cautiverio”, sostuvo durante una entrevista.

“Ese día va a ser para la memoria, la verdad y la justicia”, siguió Carlotto y advirtió que el tema de la proscripción a la Vicepresidenta, que empuja el kirchnerismo, “es otro tema que seguramente lo abordarán el día anterior o posterior al 24, porque no lo podemos mezclar con un tema netamente político actual el recuerdo es de lo que pasó el 24 de marzo del 76″.

El mensaje de Carlotto hizo sonar las alarmas en el núcleo K, donde no quieren tener conflictos con los organismos de Derechos Humanos. El día después de esas apreciaciones, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se reunió con Carlotto y las abuelas de Plaza de Mayo para dar una señal de que no existía ningún contrapunto.

En ese entonces, desde el kirchnerismo aseguraron que nunca se había planteado la posibilidad de politizar el acto con el tema de la proscripción. Lo cierto es que se movieron rápido para evitar que los cuestionamientos de la dirigente se transformen en una bola de nieve.

Por eso generó sorpresa la publicación que hizo La Cámpora para la convocatoria del próximo viernes. “La consigna general la definen los organismos de Derechos Humanos, que son los que convocan. Después cada agrupación le pone su impronta propia”, explicaron en la agrupación K.

“No es contradictorio, siempre le hemos puesto una impronta propia. No le estamos copando la marcha ni queriendo instalar nada”, indicaron desde el núcleo camporista, donde resaltan que cada agrupación que va a la marcha tiene cierto margen de acción para realizar la invitación a sus militantes.

Quien se sumó al tono de la convocatoria de la agrupación cristinista fue Madres de Plaza de Mayo, que publicó un mensaje similar en sus redes sociales: “Este 24 de marzo las Madres de Plaza de Mayo marchamos bajo la consigna NO A LA PROSCRIPCIÓN, CRISTINA CONDUCCIÓN, en apoyo a nuestra compañera Cristina Kirchner y en contra del vergonzoso fallo de los jueces de la mafia judicial”.

Y agregaron: “Resulta sorprendente ver cómo a 47 años del golpe, ese poder oscuro que todo corrompe continúa detrás de jueces y periodistas que creen que con una condena absurda y un show televisivo van a borrar de nuestra memoria el proyecto que llevaron adelante Néstor y Cristina. Están totalmente equivocados. Ese camino que trazaron recorrió los mismos sueños que pensaron nuestros hijos e hijas y este 24 de marzo lo vamos a seguir defendiendo en la calle”.

“A la militancia que siempre nos acompañó y nos acompaña, los esperamos desde las 11 AM en la Casa de las Madres, en Av Hipólito Yrigoyen 1584, donde vamos a entregar banderas, nos vamos a preparar para marchar y escucharemos a las Madres Irene de Chueque y Carmen Arias”, completaron y anunciaron la presencia de Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, Mario Secco, intendente de Ensenada, y Walter Correa, ministro de Trabajo bonaerense.

La Cámpora y el kirchnerismo duro vienen utilizando la frase “democracia sin mafias”, apuntando contra la justicia federal y algunos medios de comunicación. La idea que sostienen es que existen grupos de poder corporativos que tienen por objetivo condicionar la presencia de Cristina Kirchner en las elecciones de este año.

Esa frase la expresó la Vicepresidenta durante un acto que tuvo lugar en Avellaneda el 27 de diciembre, luego de que fuera condenada en la causa Vialidad y renunciara a ser candidata en las elecciones de este año.

“El 24 de marzo, en el año en que se van a cumplir 40 años de democracia, será una fecha muy importante para que movilicemos a toda la Argentina a partir de una consigna: Argentina y democracia sin mafias. Los argentinos nos lo merecemos”, fue el mensaje de CFK a fin de año pasado.

El plan discursivo del kirchnerismo con esa línea argumental va de la mano del operativo clamor para que CFK sea candidata, que el ala K viene trabajando desde hace ya largos meses y que por pedido de la Vicepresidenta, se expandirá por la Argentina en las próximas semanas.

* Para www.infobae.com