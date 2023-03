Luis Juez aseguró que el kirchnerismo «tiene que empezar a laburar» si Cristina Kirchner no se presenta

Luis Juez quedó como el único candidato de Juntos por el Cambio para gobernar la provincia de Córdoba. El senador nacional apuntó contra el kirchnerismo y aseguró que si Cristina Kirchner no es candidata «tienen que empezar a laburar». Al mismo tiempo no fue esquivo al reconocer que en la coalición opositora debe haber una autocrítica aunque gane en las elecciones.

El parlamentario analizó qué sucederá con el núcleo duro del Frente de Todos en caso de que su máxima líder, Cristina Kirchner, no se presenta como precandidata a presidenta: “Si Cristina no es candidata tienen que empezar a laburar, no conocen la pala. Si no es Cristina se les viene la noche, ¿Por quién van a hacer campaña?. Cristina les resuelve todos los problemas”, lanzó en Sábado Tempranísimo, en Radio Mitre.

El exembajador en Ecuador también fue consultado sobre el viaje de Alberto Fernández en Estados Unidos. El mandatario argentino visitará a su par norteamericano, Joe Biden: “Le diría a Joe Biden que no pierda tiempo al pedo. Lo de Alberto es malo, muy malo. Hemos tenido Presidentes malos pero este el peor. No lo quiere nadie, ni los propios. Tiene un desprestigio tremendo”, opinó.

Pese a su cruce constante con el Frente de Todos, Luis Juez también se refirió a lo que acontece dentro de su propia coalición. Aunque vaticinó que se impondrá en las elecciones, pidió que haya autocrítica: “Creo que Juntos por el Cambio tiene que hacer una autocrítica total. No sé si volveremos porque somos buenos, pero el kirchnerismo dejó la vara tan baja que seremos Gobierno de nuevo”, le comentó a Marcelo Bonelli.

“Tenemos todo un desafío en Córdoba. Estamos construyendo una alternativa, llevan casi un cuarto de siglo. El peronismo de Córdoba tiene buenos modales nada más. Ahora están todos juntos con tal de no perder. Tienen la misma manera de encarar los negocios y de negar la actualidad. Se le va a hacer muy difícil mentirle a la gente de nuevo”, concluyó.

* Para www.elintransigente.com