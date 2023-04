Encuestas ya dan ganador a Milei para la primera vuelta

Algunas encuestas que ya analizan en la Casa Rosada tienen a Javier Milei en primer lugar en la primera vuelta presidencial, recogiendo votos de Juntos por el Cambio pero también del Frente de Todos. "Yo no acerqué ninguna encuesta a la Rosada, pero me da lo mismo. Hoy jóvenes, hombres, sectores medio bajos y bajos y, sobre todo en el interior del país, miran con mucha simpatía a Milei", explicó el consultor político Hugo Haime, quien suele hacer trabajos para el peronismo en el interior.

El diputado libertario aparece en los sondeos como el candidato más votado individualmente en las PASO con alrededor del 24% aunque detrás de la suma de los postulantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, que rondan el 30% o un poco más. Pero luego -y esto es lo novedoso-, en las encuestas Milei suma buena parte de los votos de los candidatos que resulten perdedores en la primaria, quedando en primer lugar. Un oscuro pronóstico para los 40 años consecutivos de democracia.

Haime sostuvo que, lejos de ser una expresión meramente urbana, los apoyos a Milei se replican en varios lugares del interior. En algunas provincias superando el 30% de intención de voto aún cuando no existan referentes libertarios en esos distritos. Es sólo Milei y su mensaje contra la "casta política" como mejor vehículo de expresión del desilusión respecto a toda la dirigencia.

Otro consultor, que prefirió mantener su nombre en reserva para no quedar como que estaba haciendo campaña por Libertad Avanza, comentaba: "Desde que empezó el año debo ser el que más encuestas presenciales hizo y en San Juan me dio que Milei ganaba con el 43%, en Mendoza con el 40%, en San Luis con el 37% y Entre Ríos el 35%, por eso no las quiero publicar. Un dato que lo avala es que en varias provincias salió a buscar fiscales y consiguió miles en unos pocos días", agregaba otro consultor que pidió reserva de su nombre.

"El fenómeno Milei nace de una combinación de desilusión y resentimiento", opinó el sociólogo Eduardo Fidanza, director de la consultora Poliarquía. Tanto Haime como Fidanza escribieron en los últimos días artículos de opinión en Perfil alertando sobre esta tendencia que observaron en sus últimos trabajos. Que Milei aparecía como el candidato más votado individualmente en las PASO era algo que ya más o menos se conocía dado que es el único postulante por Libertad Avanza. La novedad de las últimas mediciones es que toma buena parte de los que quedan en el camino y -otra curiosidad- aparentemente daría lo mismo que el que pierda sea Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Entonces, en la primera vuelta general, Larreta o Bullrich aparecen orillando el 25% de los votos mientras que Milei queda en primer lugar con alrededor del 30%.

Haime lo enmarca en el fenómeno internacional de la derecha antipolítica de Donald Trump, Jair Bolsonaro y la ultraderecha europea. Los encuestadores consultados hicieron la salvedad de que no pueden asegurar si los trabajos expresan el enojo momentáneo de la gente o si es realmente lo que piensan elegir. "No sabemos si los votos que registramos en las encuestas son simbólicos, un modo de expresar protesta, ante la falta de soluciones estructurales que hace que cada ciclo de gobierno se muerda la cola generando más inflación y más pobreza, más violencia. O se trata de un aviso de que esto va en serio, que los dirigentes conseguirán quien le cuide las boletas y los recursos económicos para solventar una campaña nacional", escribió el consultor.

Otra de las aristas del fenómeno es que, en la percepción de la gente, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio están rotos y eligen candidatos con lógica individual, más allá de donde estén enrolados. Por eso pueden decir que votan a alguien en las PASO y, en caso de que pierda, después al candidato de otro partido. Se trata de un voto emocional, no racional. "Juntos dejó de ser el cambio y la frustración que provoca el gobierno del Frente de Todos genera una demanda de una cosa nueva. Milei es una expresión de la bronca que genera la situación económica, la realidad social y la inseguridad, y de la falta de soluciones que evidencia la política", analizó Haime.

Según un sondeo realizado por Zuban Córdoba y Asociados entre la juventud, Milei apareció como el más capacitado para combatir la inflación. Pero el diputado libertario tiene el fuerte de sus apoyos entre los jóvenes varones mientras que es mucho más débil entre las mujeres que se inclinan por otros dirigentes como el ministro Sergio Massa. Otro talón de Aquiles de Milei es la provincia de Buenos Aires, donde no supera el 25%. Por último, no se verifica que consiga transmitirle sus votos a sus referentes provinciales.

La división del voto opositor entre Juntos por el Cambio y Milei en una primera mirada favorecería al Frente de Todos porque, con la base que garantiza el votante peronista, aseguraría el ingreso al ballotage. Esto ahora está en duda. Por un lado, porque los encuestadores muestran que en buena medida se mantiene la lógica que dominó las elecciones de 2021, con un electorado de base que había elegido al Frente de Todos en 2019, que prefirió quedarse en su casa y hoy sigue enojado. Por el otro, porque sin un candidato que traccione, al oficialismo se le comienza a complicar asegurarse un lugar en la segunda vuelta. De ahí el cambio de estrategia del Gobierno, que en los últimos días comenzó a enfocarse en Milei y en los peligros que trae aparejados su ascenso.

"Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes. Muchas veces los autoritarios se valen de la democracia para acceder al poder. Tenemos que abrir los ojos de la gente", declaró Alberto Fernández a su vuelta de su entrevista con Joe Biden, en una declaración que generó mucho ruido y motivó una respuesta del libertario. "Milei es claramente un peligro porque es un fascista que defiende la dictadura militar, que basa su propuesta en el odio y el rencor", le siguió el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en una entrevista en los estudios de El Destape Radio.

Hay una evidencia en el Gobierno y es que a Milei no lo eligen por sus ideas sino porque expresa el hartazgo con la política que siente buena parte de la sociedad. Lo que comenzó como una manifestación de las clases altas y medias, hoy permeó hacia las medias bajas y los sectores populares. Por eso, la urgencia por poner sobre la mesa el peligro que representa la posibilidad de consagrar a una fuerza de la antipolítica, contraria a las conquistas sociales y los avances en derechos humanos, justo cuando se cumplen 40 años del retorno democrático. Si quiere mantener sus posibilidades, el Frente de Todos debería concluir la discusión pública y apurar su ordenamiento interno. "Esperar hasta el cierre de listas en junio podría ser demasiado tarde", aventuraba uno de los analistas consultados.

