Habló el papá del ex Gran Hermano detenido por intentar agredir a su exnovia: “Está triste por lo que se dice”

Eloy Ayrton Rivera, participante de Gran Hermano 2015, fue apuñalado y quedó detenido tras intentar agredir a su exnovia. En diálogo con TN Show, Juan Carlos Rivera, el papá del joven, aseguró que su hijo le dio otra versión de los hechos, contó que está muy triste por los trascendidos y dio detalles de cómo evoluciona su salud.

Juan Carlos dijo que Eloy continúa internado en el Hospital Fernández “recuperándose de la herida que le perforó el pulmón” y que este martes le hicieron una nueva tomografía para ver la evolución.

“El fin de semana estuvo dolorido porque lo intubaron para que no le entrara aire en la pared lateral al pulmón, que tiene perforado por las cuchilladas que recibió. Anímicamente, está bien, pero muy ansioso porque las empresas de seguridad le den las cámaras de ese día”, comentó Juan Carlos, que aclaró que su hijo le dio otra versión de los hechos.

Luego, señaló que Eloy se enteró de la información que circuló en las noticias por sus amigos. “El lunes, en el horario de visita, ellos le comentaron lo que salió en los portales digitales y se deprimió. Yo hablé por teléfono después de eso y lo noté triste”, aseguró.

Cuál es la versión de los hechos que Eloy Ayrton Rivera le dio a su entorno

Eloy aseguró a Primicias Ya que él no atacó a su expareja. “Yo había ido a visitar a mi mejor amiga, Dafne, en la calle de Dorrego. Cuando llamé a la puerta salió Thalía, mi expareja, que me dijo de ir a hablar. Fuimos a media cuadra, nos sentamos en la vereda y estuvimos charlando 15 minutos. En un momento apareció Franco Coronel, que es mi exmejor amigo, con un cuchillo y me dijo ‘dame todo, vamos a pelear’”, relató.

“Mi ex ya me había dicho que me quería matar. Seguramente, habrá ofrecido plata al chico este para que esto pase. (...) Me quedé en cuero y le dije ‘bueno, listo, dale. Tirá el cuchillo, vamos a pelear’. Pero no tiró el cuchillo. Se me abalanzó y me empezó a apuñalar”, recordó sobre la pelea en la que terminó con varias heridas cortopunzantes.

Luego señaló que pese a las heridas, él quería evitar que Coronel se escapara. “Le saqué el cuchillo y lo corrí para que no se escapara. Estaba en cuero y todo ensangrentado. Ya casi que me desmayaba y le pedí ayuda a la policía. Aparecieron dos patrulleros y les dije ‘enciérrenlo al rubio’. Después llamaron a una ambulancia, me intubaron y me trajeron al Hospital Fernández, donde estoy rehabilitándome”, cerró.

Eloy Ayrton Rivera, detenido e internado: cómo se sucedieron los hechos de acuerdo al informe policial

En la noche del viernes el influencer Franco Coronel y su pareja, una modelo e influencer, llegaron a su domicilio ubicado en Palermo cuando fueron sorprendidos por Eloy Rivera. Según explicó la mujer, el exparticipante de Gran Hermano es su exnovio y tenía denuncias previas y una perimetral que le impedía acercarse a ella.

Al ver que Rivera tenía un cuchillo tipo Tramontina, Coronel salió en defensa de su pareja y se desató una pelea. Logró quitarle el arma blanca y le realizó cortes a la altura del hombro izquierdo, en la zona derecha del tórax, provocándole una lesión en el pulmón y en la oreja.

Tras un llamado al 911, se hicieron presentes en el lugar un patrullero y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que trasladó a Rivera al Hospital Fernández. Según informó Télam, el delito que se le imputó es el de “desobediencia y homicidio en tentativa”.

Fuente: TN