Para Juntos por el Cambio, el renunciamiento del Presidente los obliga a ordenar su pelea interna

La noticia de que Alberto Fernández no buscará su reelección era esperada por la dirigencia de Juntos por el Cambio, pero ahora predomina una certeza: sus líderes deberán ordenar cuanto antes una interna feroz para enfrentar a un Frente de Todos que se encamina a afinar su oferta electoral.

Sin el Presidente lanzado a buscar la continuidad, analizan los referentes opositores, el oficialismo tendrá a partir de ahora menos enfrentamientos internos y ese escenario dejará más en evidencia, en principio, una dura pelea en el PRO que está causando daños en la imagen de JxC y precipitando un avance de Javier Milei en el electorado de todo el país. Para la coalición opositora, según ese razonamiento, era preferible que Alberto Fernández insistiera con su incierto plan reeleccionista.

Ahora, para los líderes opositores se acelerará la candidatura presidencial de Sergio Massa, aun cuando las señales de la economía marcan extremas dificultades en el terreno electoral: ¿Cómo hacer campaña con una inflación que supera el 7% mensual, un dólar que pasó la barrera de los 400 pesos y el ajuste que impone el FMI? Esa es la única pregunta que disimula en JxC el temor a sus propias dificultades para pacificar la interna y unificar sus esfuerzos ante el desafío de las elecciones.

Otros dirigentes opositores, en cambio, creen que ante ese cuadro económico explosivo crecen las chances en el oficialismo de un candidato moderado como Daniel Scioli, quien ya lanzó su postulación para la Presidencia y se mostró cerca de referentes K como la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza.

De todas formas, en Juntos por el Cambio admiten que “más que nunca” sus principales líderes deben apuntar a garantizar “la unidad y los avances con el acuerdo programático” como una carta para exhibir ante la sociedad que los aleje del actual enfrentamiento interno que “debilita a todos”.

En la UCR, un referente de primer nivel interpreta que “el efecto (del renunciamiento presidencial) es neutro: el Gobierno está muy mal con cualquier candidato”. Sí arregla el lío interno del Frente de Todos”, reconoce este radical, que considera irreversible una derrota oficialista en las elecciones.

Hay quienes temen en la oposición que el estado de mayor debilidad política en el que quedaría ahora el Presidente, sin reelección y cercado por los malos resultados de su gestión, termine provocando “una espiralización de la inflación en una economía que ya está barranca abajo”.

“Habrá que ver cómo reacciona y qué hace ahora el Frente de Todos”, dijo un legislador de JxC, para el que el nuevo escenario electoral sin Alberto Fernández “acentuará la polarización” y pondrá al Frente de Todos ante “el dilema de presentar un candidato competitivo sin Cristina Kirchner”.

En las filas opositoras hacen números y revisan las encuestas luego de que el renunciamiento del Presidente deja en el lote de posibles presidenciables a Massa, Scioli, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el dirigente social Juan Grabois. Aun así, no descartan que la Vicepresidenta apadrine a algún “tapado” para tratar de ganar las elecciones.

La dirigencia de JxC admite que el duro enfrentamiento que protagonizan los líderes del PRO está condicionando la estrategia electoral de la oposición y agrega un componente impredecible a lo que puede suceder en las urnas. En las encuestas, la marca Juntos por el Cambio se estanca o baja ante cada recrudecimiento de las peleas internas. Hasta ahora, es toda ganancia para Milei.

Ahora, sin Alberto Fernández en la grilla de candidatos, el foco para la oposición es pacificar su interna y ordenar la oferta electoral. De todas formas, hay quienes opinan que nada cambió en el escenario actual: “La renuncia del Presidente es el dato político más irrelevante de la Argentina”, interpreta un operador del PRO, convencido de que no habrá candidato del Frente de Todos que pueda remontar una caída en las elecciones. “Sólo pueden tratar de que no sea una paliza”, vaticina. Y advierte: “El problema hoy sigue siendo la economía, y ahí ya no es sólo pasa por la reelección o no de Alberto. Por eso tenemos que definir mejor nuestra oferta y sintonizar con la gente”.

