Se supo por qué se habría separado Cande Tinelli de Santiago Urrutia: "La distancia no es para ella"

La ilusión de Candelaria Tinelli de encontrar el amor definitivo en Santiago Urrutia duró apenas tres meses, ya que la segunda hija de Marcelo Tinelli se separó del piloto de automovilismo uruguayo.

"Me dijo que la distancia no era para ella", comentó Pochis de Gossipeame en Mañanísima.

Mientras el corredor de carreras se prepara para un desafío en Portugal, Cande está en Argentina, y hacía poco habían regresado juntos de España.

Ambos dejaron de seguirse en Instagram. No solo eso, también eliminaron varias de las románticas postales que habían acumulado juntos.

De hecho, la propia It Girl había lanzado un comunicado: "Les pido por favor a los medios que dejen de decir que estoy de novia. No tengo nuevo novio. Estoy soltera. Disfrutando el momento. A eso vinimos a esta vida".

LOS POSTEOS DE CANDE TINELLI TRAS SEPARARSE DE SANTIAGO URRUTIA

Por otra parte, Cande Tinelli hizo sugestivos posteos a horas de blanquear su separación de Santiago Urrutia.

"Estoy en esa de mi vida donde no me quiero adaptar a algo si no me hace completamente feliz. No me quiero rodear de personas que me absorben la energía. Elijo a quién le doy mi tiempo", se identificó enfática con una seguidilla de frases.

Al final, Cande Tinelli ironizó sobre con quién comparte la almohada ya sin Sebastián Urrutia a su lado, al mostrarse con su perro.

FUENTE: CIUDAD.COM