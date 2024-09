Susana Giménez explicó por qué no fue al velatorio de Selva Alemán y reveló la charla que tuvo con Arturo Puig

El silencio público de Susana Giménez sobre la muerte de Selva Alemán y su ausencia en el velatorio de la icónica actriz reflotó la versión de enemistad con Arturo Puig.

En 2022 la amistad de diva y el actor entró en crisis cuando Puig quedó afuera de la producción de Piel de Judas, obra que había dirigido y para la cual Gustavo Yankelevich no lo convocó en la temporada que hicieron en Punta del Este.

Al tanto de la polémica, Susana fue a un evento de belleza y explicó por qué no recordó en redes sociales a Selva Alemán y afirmó que no fue a darle el último adiós, el 4 de septiembre, porque estaba grabando un sketch con algunos jugadores de la Selección argentina, en el predio de la AFA, para su programa.



POR QUÉ SUSANA GIMÉNEZ NO FUE AL VELATORIO DE SELVA ALEMÁN Y SU CHARLA CON ARTURO PUIG

“¿Pudiste hablar con Arturo después del fallecimiento de Selva Alemán?”, le preguntó una cronista en la nota que puso al aire Socios del Espectáculo.

Seria, Susana respondió: “Por supuesto que sí. ¡Imaginate lo que es Arturo para mí! Estuvimos 8 años juntos, seguidos. Es como un hermano para mí”.

“No pude ir ese día (al velatorio) porque tenía la grabación. Fueron 12 horas. Pero hablé con él. Le dije ‘Arturo en cuanto termine todo lo que tengo que hacer voy a darte un abrazo. Quiero estar con vos’”, detalló la diva.

Y agregó: “Traté de calmarlo, de no hacerlo llorar. Le dije ‘vos sos un bendecido, estuviste 50 años con el amor de tu vida’. Y él me dijo ‘tenés razón, el amor de mi vida’”.

Ahondando en el tema, la notera insistió: “Para algunos fue una sorpresa que vos no estés”. Con contundencia y énfasis, Susana le respondió: “Ya sé! Obvio, porque Arturo y Selva son de mi familia. Pero no podía, no podía. Estaba en la AFA, grabando. Fueron 12 horas”.

Fuente: Ciudad Magazine